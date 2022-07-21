Паника и бессилие под гримасой диктатора

путин этим пользуется, диктуя своими действиями график заполнения подземных хранилищ газа. В настоящее время запустили "северный поток-1" на 40% мощности, но путин ранее предупреждал, что этот показатель может быть снижен до 20%.

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Чем больше на россии угрожают, тем выше у них уровень паники. Чем больше говорят – тем больше боятся. Они проигрывают и потому начинают угрожать еще больше.



Поставки российского газа в Евросоюз / Инфографика Bloomberg

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Из этой сферы – новые угрозы "изменения географии" войны от лаврова и газовый шантаж от путина, и пьяный бред медведева о ядерном оружии. И это еще не приехал ленд-лиз...

Если бы россия была человеком, у нее точно было бы диагностировано диссоциальное расстройство личности, которое характеризуется постоянными поведенческими нарушениями – такими, как провокационное или враждебное поведение. Нарушение основных прав других людей или общественных норм, правил или законов.

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