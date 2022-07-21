Ловкость HIMARS и никакого шарлатанства
Как выяснилось, там погибли десятки боевиков террористической псевдореспублики. Все соцсети забиты объявлениями о поиске пропавших.
Интересное С любовью от ВСУ и США: оккупанты в Крыму скоро могут получить "горячие" приветы
Ничтожно жили – ничтожно умерли
Сначала террористы сообщили лишь о нескольких погибших "волонтерах молодой республики", которые якобы "разгружали гуманитарку".
Родственники пророссийских террористов до сих пор продолжают их искать после взрывов в Шахтерске / Фото из фейсбука Дениса Казанского
Обратите внимание Мертвых "обизян" станет больше: сколько осталось Антоновскому мосту в Херсоне
Остальные, как обычно, даже словом не вспомнили, будто и не было таких людей. Объявят пропавшими, ведь это очень удобно. Не следует признавать потери и платить компенсации.
Вот так, пришла россия, просто наловила на улицах мужиков и тупо погнала насмерть. Все эти люди погибли без всякого смысла. Ради шизофренических путинских фантазий о величии. И для россии этих смертей не существует. Даже в статистику не попадут.
К теме – как в Шахтерске демилитаризовался склад боеприпасов: смотрите видео