Штирлиц еще никогда не был столь близок к провалу
"Обычное утро активиста "молодой республики" начинается с погрузки боекомплекта", – сообщает кирилл макаров.
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Фаершоу со спецэффектами
Итог – три "активиста" "молодой республики" погибли на месте. Еще четырех не могут найти (что не удивительно, учитывая масштаб спецэффектов). А минасян и макаров, сожгли контору и погубили своих товарищей, строчат в телеге сообщения с фальшивыми соболезнованиями.
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Понятное дело, дальше начинаются лживые причитания о том, что погибли невинные "волонтеры", которые просто грузили гуманитарную помощь.
С характерной ложью выступил целый губернатор астраханской области, откуда были трое погибших "волонтеров", и МММщик пушилин, который и отправил их насмерть. И так они всегда.
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