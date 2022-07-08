Судя по тому, как долго детонируют снаряды – почти целый день, боеприпасов там было очень много.

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Что произошло в Шахтерске

Во временно оккупированном Шахтерске ночью взорвался склад боеприпасов. Весь город до сих пор слышит разрывы снарядов.

Взрывы начали раздаваться после 2 часов ночи

Жители Шахтерска пишут в соцсетях, что взрывы начались после 2 часов ночи. По их словам, были "прилеты" в военные склады оккупантов. В сети опубликовали видео масштабного пожара, сопровождающегося взрывами.

Уже около 03:20 оккупационная "власть" Шахтерска включила сирену воздушной тревоги, а через полчаса начала эвакуацию из городка.

Кстати, недавно стало известно, что у железнодорожного вокзала во временно оккупированном Херсоне партизаны уничтожили склад с боеприпасами россиян. Также они записали оккупантам "послание", предупредив их о том, что "украинская ночь – близко".

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