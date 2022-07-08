В городе также загорелся пожар, который длится несколько часов. Об этом сообщил блогер и журналист Денис Казанский 8 июля.

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Взрывы и пожары в Шахтерске

Ночью в оккупированном Шахтерске как шаг доброй воли демилитаризовался склад боеприпасов. Масштабный пожар длится уже несколько часов. Весь город слышит разрывы снарядов,

– говорится в сообщении.

В Шахтерске слышны взрывы: смотрите видео

Все началось ночью

Около 03:20 оккупационная "власть" Шахтерска включила сирену воздушной тревоги. А уже через полчаса началась эвакуация из города.

Жители Шахтерска пишут в соцсетях, что начали раздаваться взрывы после 2 часов ночи. По их словам, есть "прилеты" в военные склады оккупантов. В сети опубликовали видео масштабного пожара, который сопровождается взрывами.

Также видны сильные вспышки. В Донецке тоже гремели взрывы. Сообщалось о "прилетах" в Буденновском и Ленинском районах.

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