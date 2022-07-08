Судячи з того, як довго детонують снаряди – майже цілий день, боєприпасів там було дуже багато.

До теми На Херсонщині горить завод "Полімер", де окупанти розташували склад, – Хлань

Що трапилось у Шахтарську

У тимчасово окупованому Шахтарську вночі вибухнув склад боєприпасів. Все місто досі чує розриви снарядів.

Вибухи почали лунати після 2 години ночі

Жителі Шахтарська пишуть у соцмережах, що вибухи почали лунати після 2 години ночі. За їхніми словами, були "прильоти" у військові склади окупантів. У мережі опублікували відео масштабної пожежі, які супроводжуються вибухами.

Вже близько 03:20 окупаційна "влада" Шахтарська увімкнула сирену повітряної тривоги, а через пів години почала евакуацію з містечка.

До слова, нещодавно стало відомо, що біля залізничного вокзалу в тимчасово окупованому Херсоні партизани знищили склад з боєприпасами росіян. Також вони записали окупантам "послання" попередивши їх про те, що "українська ніч – близько".

До теми – ЗСУ завдали удару по складу росіян в окупованій Новій Каховці: дивіться відео