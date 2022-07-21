Спритність HIMARS й ніякого шарлатанства

Як виявилось, там загинули десятки бойовиків терористичної псевдореспубліки. Усі соцмережі забиті оголошеннями про пошук зниклих.

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Вибухи були такої сили, що мало що залишилося. Хіба що фрагменти тіл, які можна впізнати за ДНК.

Нікчемно жили – нікчемно вмерли

Спочатку терористи повідомили лише про кількох загиблих "волонтерів молодої республіки", які нібито "розвантажували гуманітарку".

Родичі проросійських терористів досі продовжують їх шукати після вибухів у Шахтарську / Фото з фейсбуку Дениса Казанського

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Решту, як зазвичай, навіть словом не згадали, ніби й не було таких людей. Оголосять зниклими, адже це дуже зручно. Не треба визнавати втрати та платити коменсації.

Отак, прийшла Росія, просто наловила на вулицях мужиків і тупо погнала на смерть. Всі ці люди загинули без жодного сенсу. Заради шизофренічних путінських фантазій про велич. І для росії цих смертей не існує. Навіть у статистику не потраплять.

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