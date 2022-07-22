Последний кросс для захватчиков

Мол, бегите через мост, пока сможете, ведь потом только вплавь через Днепр. Прошло трое суток с момента дипломатического озвучивания этого ультиматума в исполнении артиллерии ВСУ, а реакции от оккупантов… Нет, не никакой, а наоборот. Совершенно противоположная.

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За последние сутки отмечается нездоровое движение российских оккупационных войск в Херсонской области, что указывает на их подготовку к наступательным действиям.

Участилось проведение аэроразведки, развернуты дополнительные батареи САУ "Гвоздика", ведется концентрация боеприпасов и топливозаправщиков на Криворожском и Николаевском направлениях. Что тут скажешь? Хай концентрируют… ХайMARS .

В самом Херсоне сейчас сконцентрировано не менее полусотни военной техники, предназначенной как для доукомплектования подразделений российских оккупационных войск, которые понесли потери, так и непосредственного привлечения.

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Но интересно другое! Российские оккупанты всерьез рассматривают вариант развертывания понтонных переправ через Днепр. Понтонные переправы. Россияне. Через Днепр. Понтонные переправы. Россияне…

Хочу напомнить, что во время форсирования Северского Донца шириной примерно 50 метров они угробили более одной БТГр. Самый удобный для размещения понтонной переправы в районе Херсона участок имеет ширину более 300 метров. К тому же он находится в зоне поражения высокоточной ствольной артиллерии. Как думаете, какие мысли должны наталкивать эти факты?

То есть, вы понимаете, что все вышеописанное – это не из области диванной военной аналитики, а, скорее, описание клинического случая в психотерапии? Или как объяснить, что командование российских оккупационных войск делает все для того, чтобы как можно больше угробить своих же войск?

Главное – последствия точной работы ВСУ по Антоновскому мосту в оккупированном Херсоне: смотрите видео