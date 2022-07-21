США надали нашій державі вже 12 HIMARS з понад 20 обіцяних. І жодна з цих ракетних установок, хоч про це і мріють у кремлі, не постраждала. Ба більше, вони продовжують ефективно знищувати ворога.

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У США покладають надії на HIMARS

Про це свідчить короткий, але влучний коментар глави об'єднаного комітету начальників штабів США Марка Міллі. Він підкреслив, що переймається за долю кожної ракетної установки, яка зараз допомагає вибивати ворога. А все тому, що HIMARS уже починають неабияк впливати на хід війни.

На сьогодні надані Україні HIMARS не були ліквідовані росіянами, і я стукаю по дереву щоразу, коли про це кажу,

– наголосив Марк Міллі.

Фейки окупантів поширюються блискавично

Зауважимо, що високопосадовцям доводиться буквально спростовувати фейки, які поширюють у кремлі. Там пропагандисти роблять усе можливе для того, щоб нівелювати вплив зброї, наданої міжнародними партнерами, на перебіг війни.

І хоч брешуть росіяни доволі багато та часто, та вони забувають про важливі деталі. Як розповів під час телемарафону речник Одеської ОВА Сергій Братчук, вони повідомили про успіх у районі Покровська. Мовляв, вдалось знищити "зарядну машину" до HIMARS. Але є одне але: ці установки перезаряджаються самостійно. Тож ворог вкотре забрехався та забув додати бодай трохи логіки у свої заяви.

Зауважимо, що росіяни планують знімати фейковий репортаж про "знищення" HIMARS у нашій державі. Для цього пропагандисти просять про допомогу білорусі. Ясна річ, мовиться про дерев'яну копію ракетної установки. Але ми чудово розуміємо, що в бажанні створити бодай якусь телевізійну картинку ворог готовий і на таке.

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