За свою чергову "перемогу" окупанти видають знищення меблевого складу в Одесі. Про це заявив речник Одеської ОВА Сергій Братчук в етері загальнонаціонального телемарафону.

Зауважте Фотографували та спілкувалися з росіянами: в Одесі затримали коригувальників удару по складу

Окупанти знищують дерев'яні "Гарпуни"

Сергій Братчук зазначив, що російське міністерство оборони після чергового удару по Одесі почало брехати про нібито знищення протикорабельних ракет Harpoon, однак є одна неточність. Речник ОВА підкреслив, що знищений росіянами склад жодного відношення до військової інфраструктури не має, тому ракет там бути не могло. Таким чином виходить, що окупанти "створили" дерев'яні "Гарпуни" і їх же й знищили.

Наші "Гарпуни" навчені не лежати на складах, а влучати у російські кораблі,

– наголосив Братчук.

Однак це не єдиний фейк зі свіжої порції брехні російського міноборони. Там заявляють про нібито знищення "зарядної машини" американської реактивної системи залпового вогню HIMARS у районі Покровська. Усе б нічого, але установка перезаряджається самостійно без жодних "зарядних машин".

Ракетний удар по складу меблів в Одесі

Уранці 16 липня в Одесі прогриміли вибухи. Окупанти вкотре завдали ракетного удару по місту та влучили у склад меблів.

На щастя, ніхто не постраждав. На момент атаки на складі були охоронці, однак після сигналу повітряної тривоги вони пішли в укриття.

Після удару на складі виникла масштабна пожежа. Рятувальники ліквідували її.

Цікаво – Мусієнко про ефективні удари ЗСУ по об'єктах окупантів: дивіться відео