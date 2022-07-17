За свою очередную "победу" оккупанты выдают уничтожение мебельного склада в Одессе. Об этом заявил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук в эфире общенационального телемарафона.

Заметьте Фотографировали и общались с россиянами: в Одессе задержали корректировщиков удара по складу

Оккупанты уничтожают деревянные "Гарпуны"

Сергей Братчук отметил, что российское министерство обороны после очередного удара по Одессе начало лгать о якобы уничтожении противокорабельных ракет Harpoon, однако есть одна неточность. Спикер ОВА подчеркнул, что уничтоженный россиянами склад никакого отношения к военной инфраструктуре не имеет, поэтому ракет там быть не могло. Таким образом, получается, что оккупанты "создали" деревянные "Гарпуны" и их же и уничтожили.

Наши "Гарпуны" научены не лежать на складах, а попадать в русские корабли,

– подчеркнул Братчук.

Однако это не единственный фейк из свежей порции лжи российского минобороны. Там заявляют о якобы уничтожении "зарядной машины" американской реактивной системы залпового огня HIMARS в районе Покровска. Все бы ничего, но установка перезаряжается самостоятельно без каких-либо "зарядных машин".

Ракетный удар по складу мебели в Одессе

Утром 16 июля в Одессе прогремели взрывы. Оккупанты в очередной раз нанесли ракетный удар по городу и попали в склад мебели.

К счастью, никто не пострадал. На момент атаки на складе находились охранники, однако после сигнала воздушной тревоги они ушли в укрытие.

После удара на складе возник масштабный пожар. Спасатели ликвидировали его.

Интересно – Мусиенко об эффективных ударах ВСУ по объектам оккупантов: смотрите видео