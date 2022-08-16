Захід "розписався" під перемогою України
Вони вирішили допомагати Україні зброєю. Україна має виграти цю війну, щоб відкинути росію з території України.
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Німеччина, наприклад, мала багато дискусій щодо постачання газу, але Захід запевнив їх, що Європа впорається. Можливо, є політики, які говорять про "замороження" війни, зупинку процесу озброєння й так далі. Я хочу сказати, що ці думки – не є основою політики на Заході.
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Так, є кілька політиків, які просувають ці думки, але високопоставлені політики та лідери на Заході знають правду. Що будь-які успіхи, які росія здобуде в результаті агресії, тільки призведуть до більших проблем й дестабілізує уряди у США, Британії, Франції, Німеччині.
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Все може початися з повільних нетрадиційних дій, наприклад, з кібератак, інформаційних операцій, і далі росія може спробувати породити громадянські війни у західних країнах. Мотивація не допустити подібних сценаріїв буде змушувати Захід постачати зброю та підтримувати економіку України.
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