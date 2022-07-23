Президент України в інтерв'ю підкреслив, що Україна не матиме жодної користі з цього. І хоч "оперативні паузи" не принесли ворогові жодної користі, саме замороження конфлікту дозволить йому відновитись та продовжити загарбницькі дії.

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Замороження гарантуватиме наступний раунд

Слід розуміти, що росія не спроста почала артикулювати про прагнення захопити ледь не всю територію України. Таким чином у кремлі підкреслюють, що ще мають потенціал, а головне – бажання – поневолити нашу державу. Тож найкраще, що ми можемо зараз зробити, – знищувати та виснажувати ворога.

Володимир Зеленський підкреслив, що будь-яке замороження конфлікту зіграє на руку лише окупантам. У них буде достатньо часу та можливостей, щоб відпочити. Крім того, загарбники зможуть поповнити свої запаси, а також підвезти необхідне озброєння для умовного наступного раунду.

Вони не скористаються цією паузою, щоб змінити свою геополітику або відмовитися від претензій на колишні радянські республіки,

– підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, що упродовж 8 років битви за Донбас окупанти лише зміцнювали свій військовий потенціал на тимчасово окупованих територіях. Тож було б доволі дивно, якби Україна після повномасштабного вторгнення дала ворогові можливість продовжувати це робити.

росія все ще намагається схилити на свій бік Європу

Слід також розуміти, що росія всіма можливими методами – шантажем передовсім – намагається тиснути на Європу. Мовиться про енергетичну блокаду, а також підвищення вартості енергоносіїв. Усе це вже стало причиною палких дискусій серед європейських парламентарів. І саме їхня реакція на можливі загрози стане лакмусовим папірцем. Ба більше, уже стала. Про це свідчать ембарго на російську нафту та золото, наприклад.

І хоч рішучості цивілізованому Заходу все ще не вистачає, упродовж останніх місяців Україна отримала багато допомоги. Мовиться як про зброю, надану міжнародними партнерами, так і сприяння уникненню гуманітарної катастрофи у нашій державі. Такі жести та прояви неабияк обурюють кремль, адже там надіялись, що Україна стане розмінною монетою. Мовляв, її віддадуть на поталу ворогові задля безпечного та комфортного існування.

Але в Європі чудово розуміють, що на цьому окупанти не зупинилися б. І саме тому говорити про заморожений конфлікт узагалі неможливо. росіян необхідно здолати, а імперські амбіції – зруйнувати.

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