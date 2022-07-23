Президент Украины в интервью подчеркнул, что Украина не будет иметь никакой пользы из этого. И хотя "оперативные паузы" не принесли врагу никакой пользы, именно заморозка конфликта позволит ему восстановиться и продлить захватнические действия.

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Заморозка будет гарантировать следующий раунд

Следует понимать, что россия не просто начала артикулировать о стремлении захватить чуть ли не всю территорию Украины. Таким образом, в кремле подчеркивают, что еще имеют потенциал, а главное – желание – поработить наше государство. Поэтому лучшее, что мы можем сейчас сделать, – уничтожать и истощать врага.

Владимир Зеленский подчеркнул, что любая заморозка конфликта сыграет на руку только оккупантам. У них будет достаточно времени и возможностей для отдыха. Кроме того, захватчики смогут пополнить свои запасы, а также подвезти необходимое вооружение для последующего условного раунда.

Они не воспользуются этой паузой, чтобы изменить свою геополитику или отказаться от претензий на бывшие советские республики,

– подчеркнул Зеленский.

Напомним, что в течение 8 лет битвы за Донбасс кафиры лишь укрепляли свой военный потенциал на временно оккупированных территориях. Поэтому было бы удивительно, если бы Украина после полномасштабного вторжения дала врагу возможность продолжать это делать.

россия все еще пытается склонить на свою сторону Европу

Следует также понимать, что россия всеми возможными методами – шантажом прежде всего – пытается давить на Европу. Речь идет об энергетической блокаде, а также повышении стоимости энергоносителей. Все это уже стало причиной жарких дискуссий среди европейских парламентариев. И именно их реакция на возможные угрозы станет лакмусовой бумажкой. Более того, уже стала. Об этом свидетельствуют эмбарго на российскую нефть и золото, например.

И хотя решимости цивилизованному Западу все еще не хватает, за последние месяцы Украина получила много помощи. Речь идет как об оружии, предоставленном международными партнерами, так и о содействии избежанию гуманитарной катастрофы в нашем государстве. Такие жесты и проявления очень возмущают кремль, ведь там надеялись, что Украина станет разменной монетой. Якобы ее отдадут в жертву врагу ради безопасного и комфортного существования.

Но в Европе прекрасно понимают, что на этом оккупанты не остановились бы. И именно поэтому говорить о замороженном конфликте вообще невозможно. россиян необходимо одолеть, а имперские амбиции – разрушить.

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