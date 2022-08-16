Запад "расписался" под победой Украины
Они решили помогать Украине оружием. Украина должна выиграть эту войну, чтобы отбросить россию с территории Украины.
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Германия, например, имела много дискуссий относительно поставок газа, но Запад заверил их, что Европа справится. Возможно, есть политики, которые говорят о "заморозке" войны, остановке процесса вооружения и так далее. Я хочу сказать, что эти мнения – не основа политики на Западе.
Украина заставила мир сделать выводы
Да, есть несколько политиков, которые продвигают это мнение, но высокопоставленные политики и лидеры на Западе знают правду. Что любые успехи, которые россия получит в результате агрессии, только приведут к большим проблемам и дестабилизируют правительства в США, Британии, Франции, Германии.
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Все может начаться с медленных нетрадиционных действий, например, с кибератак, информационных операций, и дальше россия может попытаться вызвать гражданские войны в западных странах. Мотивация не допустить подобных сценариев будет заставлять Запад поставлять оружие и поддерживать экономику Украины.
Важно – как Запад загоняет россию в тотальную изоляцию: смотрите видео