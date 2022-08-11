В эксклюзивном интервью для сайта 24 канала он рассказал о сценариях окончания войны, начале конца режима путина и предложил прорывную возможность разбить россию быстро, начав новую эру развития украинской армии и НАТО.

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Советы украинцам

Начну с общих вопросов. Исходя из вашего опыта, на какие особенности военной кампании россии следует обратить внимание украинцам?

Мой опыт – это 39 лет в американской армии, если точнее, то в Силах специальных операций США. Я бригадный генерал в отставке. Я уверен, что украинцы одолевают самую плохую, строгую и грубую военную кампанию со времен окончания Второй мировой.

И если говорить о том, на чем следует сфокусироваться – то я скажу так: украинские граждане, проживающие у линии фронта, должны эвакуироваться на более безопасные территории, пока захватчик не будет побежден.

Если анализировать военные действия – Вооруженные Силы Украины уже проводят "глубокие" бои, которые являются необходимым и важным шагом к великой победе. Если говорить больше о "глубоком бое" — он означает атаку на российские линии и командные центры по всей линии фронта и границы с россией.

Марк Арнольд посоветовал украинцам в оккупации срочно эвакуироваться / Фото предоставлено собеседником

Но как мы можем повлиять на ситуацию в ближайшее время? Люди умирают сейчас, например, нет времени ждать поставки вооружения.

ВСУ не нуждаются в советах, они знают, что делать. Как я уже говорил, современное оружие от союзников помогает уничтожать такие важные цели как нефтебазы, хранилища боеприпасов и т.д.

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Вы знаете, что мы можем действовать только на территории Украины. Это одно из условий снабжения вооружения. Но есть другой нюанс, на который я бы хотела обратить внимание. россия хочет "стереть" Украину с карты мира. Поэтому есть только два варианта завершения этой войны: либо Украина будет поглощена россией, либо Украина выиграет и россия будет вынуждена выполнять законные требования Украины и международного сообщества. Какой вариант выберет западный истеблишмент и что именно Запад должен сделать для этого?

Западные правительства уже продемонстрировали, что какой путь они избрали. Они решили помогать Украине оружием. Украина должна выиграть эту войну, чтобы отбросить россию с территории Украины.

Как ускорить победу Украины

Но все же возможно ли ускорить процесс? Ибо есть страны, исторически понимающие сущность россии (страны Балтии, Польша, Молдова, другие страны, оккупированные СССР). Напротив, имеем, например, Германию, где ведутся дискуссии из-за роста цен и энергетического кризиса.

Германия, например, имела много дискуссий по поставкам газа, но Запад заверил их, что Европа справится. Возможно, есть политики, которые говорят о "заморозке" войны, остановке процесса вооружения и так далее. Я хочу сказать, что эти мнения – не основа политики на Западе.

Я прошу украинцев не обращать на эти заявления много внимания. Временное прекращение огня ничего не изменит. Россия не остановится, пока не победит Украину. Да, есть несколько политиков, которые продвигают эти мнения, но высокопоставленные политики и лидеры на Западе знают правду. Что любые успехи, которые россия получит в результате агрессии, только приведут к большим проблемам и дестабилизируют правительства в США, Британии, Франции, Германии.

Все может начаться с медленных нетрадиционных действий, например с кибератак, информационных операций и дальше россия может попытаться породить гражданские войны в западных странах. Мотивация не допустить подобных сценариев будет заставлять Запад поставлять оружие и поддерживать экономику Украины.

По словам эксперта, россия сама не остановится / Фото предоставлено собеседником

Но возвращаясь к вашему опыту. Один украинский адвокат, родившийся там и воюющий за Украину (Маси Найем), однажды сказал, что СССР не выдержал войну в Афганистане и распался, и такая же судьба может ждать россия как результат войны в Украине. Как вам такой сценарий и верите ли вы в то, что россия сделала какие-нибудь выводы?

Они точно поступили. И путин тоже. И я думаю, что путин проиграет войну против Украины и он будет отстранен от власти, начнутся реформы. путин начал эту войну, чтобы удержать свое политическое влияние. Это была его первоочередная цель.

Когда диктатор начинает войну, он мобилизует пропагандистку и его популярность растет. Поддержка путина терпит крах, когда он проигрывает войну. Затем он потеряет и поддержку олигархов. Потому путин продолжает войну. Даже если будет прекращение огня, это будет временная мера. Путин не хочет давать Украине время трансформировать армию с помощью современного западного вооружения и учений от специалистов НАТО.

путин проигрывает в войне против Украины, уверен Марк Арнольд / Фото Getty Images

То есть, вы не думаете, что в ближайшее время возможна реальная пауза?

Даже если будет временное прекращение огня, то только для того, чтобы путин могл переформировать войско или сделать ротацию. Но это не продлится долго и он не будет давать Украине время на перевооружение.

Но вы думаете, что проблема только в путине? Потому что его окружение тоже коррумпировано. И даже с нашими мечтами о его смерти и всеми новостями о его болезни – россии будет не так просто выпутаться из этой имперской истории.

Я не думаю, что это произойдет. Кажется, силовики путина даже сильнее российской армии. Но я уже упоминал о роли олигархов и сценарии победы Украины. И я верю, что у русских богачей есть план по тому, как заменить путина.

Уровень ВСУ и вступление в НАТО

После войны украинская армия будет одной из самых мощных в Европе и первой на континенте по уровню боевой подготовки. Не стоит ли сейчас смотреть в будущее и строить концепцию безопасности в регионе? И какую роль могла бы сыграть Украина?

Да. После победы в войне, Украина должна присоединиться к НАТО. И даже если война продолжится – ВСУ уже трансформируются из советской системы в армию с современным вооружением. А это путь к свободной и демократической Украине. И это страшный сон путина.

Я надеюсь, что это произойдет. Но продолжая тему союзников, какие сейчас настроения в США? Ведь до нас доходят сообщения о том, что некоторые политики пытаются уже сейчас затронуть вопросы коррупции и реформ в Украине, пытаясь заработать баллы перед промежуточными выборами осенью.

Конечно, есть политики, говорящие подобные вещи, как и в любой другой стране. Но они не являются ключевыми лидерами. Большинство политиков в США и большинство граждан глубоко сочувствуют страданиям, которые переживает Украина. Это не изменилось за эти 5 месяцев. Есть, были политические обсуждения по разным моментам, так всегда бывает во время предвыборной гонки.

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Поддержка Украины

Как гражданин, наблюдаете ли вы все такую же поддержку Украины?

Могу привести пример из моего окружения – на улице, где я живу, висят украинские флаги. Я вижу поддержку американцев на митингах, и я слышу эти слова поддержки в ежедневных разговорах. Большинство украинских политиков и граждан болеет за Украину.

Я спрашиваю, потому что мы боимся, что теряем внимание. Видим, что на обложках важных СМИ и в ежедневных новостях тему Украины поднимают другие вызовы…

Но разве не этим мы сейчас занимаемся? Обращаем внимание публики. Поверьте мне, есть глубокая симпатия. Реальный риск – это долгая война в Украине. Я служил в Афганистане, в Ираке, поэтому я знаю, о чем говорю. Да, американцы поддерживали кампании на ключевых этапах, но всюду есть свои нюансы. США и Запад должны не допустить затяжную войну. Надо закончить его в ближайшие месяцы.

Да, но для этого нужно больше оружия... У НАТО могут быть проблемы с количеством ракетных систем залпового огня? Или за этим стоит какая-то политика? Если это позиция политиков, на что она направлена?

Во-первых, я вижу стратегическую трансформацию НАТО в течение этих месяцев. Вы все это видите в новостях, скажем, позиция по Швеции и Финляндии.

НАТО заявило, что россия является первоочередной угрозой. Члены НАТО начали тратить больше на оборону и вооружение. США и партнеры уже предоставили много оружия Украине. И это вызвано не только потребностями Киева, но и необходимостью защищать страны Запада от агрессии. Наша индустрия не находится на уровне военного времени. Оборонная промышленность в ЕС и США до сих пор работает по законам мирного времени.

Но я хотел бы затронуть еще одну тему. Тип вооружения, которое сейчас поставляется в Украину, – это тот вопрос, с которым я не полностью согласен. Украина нуждается в большем количестве оружия, которое поможет разбить россию. И список поставок должен включать разведывательно-ударные БПЛА – например, MQ-9 Reaper. И больше систем HIMARS, чтобы атаковать на границе и на территории оккупированного Крыма. Я верю, что на определенном этапе США поставят в Украину истребители и обеспечат тренировку пилотов.

Да, мы уже видим, какой прогресс приносит HIMARS. А что касается дронов, как мы можем обеспечить такие поставки?

Здесь требуется специальный договор с США и их согласие на поставки. США защищает саму технологию их производства. И, может быть, поэтому они еще не предоставлены Украине. Но это немаловажная часть арсенала для победы.

Но я могу сказать больше. Несколько недель назад я написал статью для USA Today. Я рассказал о своих взглядах на то, что США и другие страны должны сделать для быстрого окончания войны, чтобы она не превратилась в долгое и изнурительное сражение, к которому Запад постепенно начнет терять интерес.

Я написал, что ВСУ уже изменили ход войны. Это первый шаг к победе. Та смелость, которую военные демонстрируют каждый день, она также изменяет ход войны. россия постепенно пытается превратить Украину в пепел, как это мы видели в Мариуполе.

На мой взгляд, самый быстрый способ закончить эту войну – это привлечь командование воздушными силами и помочь воздушным силам ВСУ уничтожить российские сухопутные войска. Понадобится время, чтобы создать воздушную коалицию, украинским силам понадобится время для тренировок, но это отрежет россиян от поставок и связи с командованием в россии. И это будет начало конца войны.

Да, многие боятся ответного ядерного удара, но я верю, что даже такая угроза не должна служить защитным щитом для россии. Именно такие мнения я описал в статье. И я получил много одобрительных отзывов и сообщений от американцев со словами поддержки.

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