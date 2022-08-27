"А за ними, в тилу, ховалися кадировці"
Жасулан (позивний "Джаз") розповів, що тримаючи кругову оборону довкола Волновахи, росіянам вдалося прорвати її з одного боку. Через велику перевагу в фізичній силі й техніці ворог зайшов всередину та почав відтісняти українських захисників.
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Ми закріпилися, але окупанти почали руйнувати нас зсередини й це був колосальний крах. Тому треба було відступати. Силою духу ми виконали наказ і нас з кінцями розбили у селі Володимирівка, але далі ми не дали їм пройти,
– розповів боєць.
Громадянин Казахстану Дюсембiн Жасулан / Фото надане захисником
Чоловіку дали під командування 90 людей. Однак, враховуючи, що українських захисників били здалеку, вижило лише 26.
Але наказ ми виконали. Бій був страшний. Тоді ми побачили, що попереду йде "м'ясо" з псевдореспублік. А за ними, в тилу, ховалися кадировці. Ці люди в чорному розстрілювали своїх, хто намагався втекти з поля бою,
– додав він.
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За словами Жасулана, вони виконали наказ "кулаком проти танка". Адже у них тоді залишилися лише дві американські одноразові труби й автомати. В той день боєць отримав поранення середньої важкості та потрапив у госпіталь з трьома осколками.
Мобілізація людей з ОРДЛО: останні новини
- Бойовики на Донбасі проводять підготовку для тотальної мобілізації чоловіків призовного віку. За даними українських спецслужб, початися мобілізація може із затримання всіх, кого патрулі окупантів побачать на вулиці.
- За даними директора Інституту стратегічних досліджень та безпеки, правозахисника Павла Лисянського, з тимчасово окупованої території Донбасу росіяни примусово мобілізували понад 100 тисяч чоловіків, з них на кінець квітня загинули 23 тисячі осіб.
- За даними джерел 24 каналу в українській розвідці, росія майже не зацікавлена в повернені мобілізованих жителів Донбасу. В обмінні списки вони практично ніколи не потрапляють. А з початку повномасштабної війни з полону до себе додому повернулося не більше 50 людей з квазіреспублік.
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