"А за ними, в тилу, ховалися кадировці"

Жасулан (позивний "Джаз") розповів, що тримаючи кругову оборону довкола Волновахи, росіянам вдалося прорвати її з одного боку. Через велику перевагу в фізичній силі й техніці ворог зайшов всередину та почав відтісняти українських захисників.

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Ми закріпилися, але окупанти почали руйнувати нас зсередини й це був колосальний крах. Тому треба було відступати. Силою духу ми виконали наказ і нас з кінцями розбили у селі Володимирівка, але далі ми не дали їм пройти,

– розповів боєць.

Громадянин Казахстану Дюсембiн Жасулан / Фото надане захисником

Чоловіку дали під командування 90 людей. Однак, враховуючи, що українських захисників били здалеку, вижило лише 26.