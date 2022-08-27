"А за ними, в тылу, прятались кадыровцы"

Жасулан (позывной "Джаз") рассказал, что, держа круговую оборону вокруг Волновахи, россиянам удалось прорвать ее с одной стороны. Из-за большого преимущества в физической силе и технике враг вошел внутрь и начал оттеснять украинских защитников.

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Мы закрепились, но оккупанты начали разрушать нас изнутри и это был колоссальный крах. Поэтому нужно было отступать. Силой духа мы выполнили приказ и нас с концами разбили в селе Владимировка, но дальше мы не дали им пройти,

– рассказал боец.

Гражданин Казахстана Дюсэмбин Жасулан / Фото предоставлено защитником

Мужчине дали под командование 90 человек. Однако, учитывая, что украинских защитников били издали, выжило только 26.