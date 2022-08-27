"А за ними, в тылу, прятались кадыровцы"
Жасулан (позывной "Джаз") рассказал, что, держа круговую оборону вокруг Волновахи, россиянам удалось прорвать ее с одной стороны. Из-за большого преимущества в физической силе и технике враг вошел внутрь и начал оттеснять украинских защитников.
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Мы закрепились, но оккупанты начали разрушать нас изнутри и это был колоссальный крах. Поэтому нужно было отступать. Силой духа мы выполнили приказ и нас с концами разбили в селе Владимировка, но дальше мы не дали им пройти,
– рассказал боец.
Гражданин Казахстана Дюсэмбин Жасулан / Фото предоставлено защитником
Мужчине дали под командование 90 человек. Однако, учитывая, что украинских защитников били издали, выжило только 26.
Но приказ мы выполнили. Бой был страшен. Тогда мы увидели, что впереди идет "мясо" из псевдореспублик. А за ними, в тылу, прятались кадыровцы. Эти люди в черном расстреливали своих, кто пытался сбежать с поля боя,
– добавил он.
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По словам Жасулана, они выполнили приказ "кулаком против танка". Ведь у них тогда остались всего две американские одноразовые трубы и автоматы. В тот день боец получил ранение средней тяжести и попал в госпиталь с тремя осколками.
Мобилизация людей с ОРДЛО: последние новости
- Боевики на Донбассе проводят подготовку для тотальной мобилизации мужчин призывного возраста. По данным украинских спецслужб, начаться мобилизация может с задержания всех, кого патрули оккупантов увидят на улице.
- По данным директора Института стратегических исследований и безопасности, правозащитника Павла Лисянского, с временно оккупированной территории Донбасса россияне принудительно мобилизовали более 100 тысяч человек, из них на конец апреля погибли 23 тысячи человек.
- По данным источников 24 канала в украинской разведке, россия почти не заинтересована в возвращении мобилизованных жителей Донбасса. В обменные списки они практически никогда не попадают. А с начала полномасштабной войны из плена к себе домой вернулось не более 50 человек из квазиреспублик.
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