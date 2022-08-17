Журналисты сайта 24 канала пообщались об этом с гражданином Казахстана Дюсэмбином Жасуланом (позывной "Джаз"), получившим орден "За мужество" в российско-украинской войне. О борьбе всех постсоветских народов, империализме россии, уничтожении наций, тяжелых боях в российско-украинской войне – читайте в эксклюзивном интервью.

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Гражданин Казахстана Дюсэмбин Жасулан защищал Украину в составе подразделения зенитно-ракетного артиллерийского дивизиона с декабря 2021 года, теперь он служит в составе полка "Азов".

Путь на войну

Когда вы начали воевать в российско-украинской войне?

В сентябре 2021 года я принял твердое решение подписать контракт с Вооруженными Силами Украины. В декабре я уже попал на нулевую позицию в Новотроицкое Донецкой области. С тех пор я столкнулся с оккупантами и их агрессией. Но отвечать нам тогда еще было нельзя, потому что это считалось провокацией россии.

Полномасштабная война началась для всех 24 февраля, для нас – 17 февраля. Чтобы легко прорвать границы, россияне стали обстреливать "Градами" и минами блокпосты и наши вкрапленные позиции. 24 февраля они просто зашли, для них это было вроде легкой прогулки. Опять же они нас уничтожали, а нам нельзя было давать ответ, потому что Украина не хотела вестись на провокации.

Боец Дюсэмбин Жасулан, позывной "Джаз" / Фото предоставлено украинским защитником

"Я пробился и попал в самые элитные войска"

Что вас мотивировало стать на защиту Украины?

Еще в Казахстане я являлся жертвой влияния пропаганды. Есть сознательный патриотизм, а есть наивный. В 2011 году, когда люди в столице платили деньги, чтобы не идти в армию, я начал наоборот просить взять меня. В военкомате все были удивлены. Ведь даже по закону я имел право не служить, потому что являюсь единственным кормильцем в семье.

Я пробился и попал в самые элитные войска – единственную бригаду морской пехоты в Казахстане. Я прослужил на Каспийском море год с честью и достоинством. Я многое для себя тогда усвоил и уже тогда понимал, что, пожалуй, вернусь к "жизни военной формы".

Но служба в Казастане меня не поражала. С 2015 года я приезжал в Украину и все больше влюблялся в эту прекрасную страну. Однажды я сделал выбор: если ей будет угрожать опасность, то я готов пожертвовать жизнью, чтобы внести вклад в будущее этого государства.

"Казахстан построен на такой системе, что ты всегда будешь рабом"

Почему служба в Казахстане не поражала?

Когда-то я стал понимать, что у меня нет будущего в Казахстане. Я стал чувствовать, что я на своей земле, но не там, где мне нужно быть. Я чувствовал, что не могу свободно дышать, что на меня постоянно давит что-то морально. В том месте, где я служил, мне как хорошему военному предлагали остаться по контракту.

Но уже тогда я понял, что Казахстан построен на такой системе, что ты будешь всегда рабом, у которого нет никакой свободы. И если ты захочешь ее, то ты или бесследно исчезнешь, как это часто у нас бывает, или тебя просто посадят. И у меня был выбор – начать борьбу за свободу там и бесследно исчезнуть или прожить ради чего-то большого и продолжать вдыхать запах свободы.

"У меня был выбор – начать борьбу за свободу там и бесследно исчезнуть" / Фото Алины Туришин, 24 канал

В 2014 году я впервые начал слышать что-то об Украине. До этого я никогда не интересовался ею, мне было все равно. Знал по географии, что есть россия, беларусь, Украина и другие славянские страны. Со стороны россии была сильная пропаганда, которая постоянно говорила, что мы все братья-славяне. Когда я смотрел новости о событиях Революции Достоинства, я видел искаженную версию.

"В 2015 году, я, пожалуй, впервые начал думать свободно"

В Казахстане очень велико влияние российских СМИ. Именно поэтому количество "ватников" сейчас там тоже не маленькое. Я смотрел эти медиа и складывалось впечатление, что в Украине очень ужасная жизнь, что система построена еще хуже, чем в Казахстане, что там жестокие люди.

Я сам родился в регионе, где все говорят по-русски. И я принципиально не хотел разговаривать на казахском языке. Так считалось и было так принято, если ты говоришь на родном языке, то ты колхозник. И тогда под действием пропаганды я думал: "Как в Украине могут запрещать разговаривать на русском языке?"

Как только закончился Майдан – я приобрел билет и решил посмотреть, что это за страна лично. Прилетел и влюбился в нее. Я понял, что я был жертвой пропаганды, что меня обманули и очень жестоко. И тогда, в 2015 году, я, вероятно, впервые начал думать свободно.

"Я готов пожертвовать жизнью, чтобы внести вклад в будущее этого государства" / Фото Алины Туришин, 24 канал

"Все свое существование россия страдала шовинизмом и духом империализма"

Какие общие проблемы вы могли бы назвать для всех постсоветских стран через влияние россии?

Единственная главная проблема, которую я вижу, – принцип "моя хата с краю", когда безразлично, что происходит в стране и у твоего соседа, лишь бы у тебя все было хорошо. Когда многие не хотят видеть правду.

россия – это не только страна-агрессор или террорист. Все свое существование она страдала шовинизмом и духом империализма. Хотя они переписали свою историю, и вся страна построена на отобранных землях. Кубань и Белгород – бывшие земли Украины, Астрахань, Омск, Оренбург – бывшие земли Казахстана, есть бывшие земли Японии, Грузии и так далее.

Эта страна настолько возненавидела весь мир, понимая, что умные люди считают фейком ее и ее историю, что решила задать тон и переписать ее.

На мой взгляд, россияне хорошо поработали в Украине, чтобы разделить их на "западных" и "восточных". Такая же работа спецслужб была проведена и в Казахстане. Да, мы были жертвами. Но, если мы и дальше будем жить по принципу "моя хата с краю", то эта война ничего не изменит. Есть понятие "чемодан – вокзал – россия". Надо лишить гражданства всех, кто поддерживает "русский мир".

"россия – это не только страна-агрессор или террорист" / Фото предоставлено бойцом

В Казахстане я, пожалуй, стал одним из главных кураторов "антиватников". После распада СССР, в стране, где я родился, по количеству самой большой нацией являются казахи, второй – русские, третьей – украинцы. И действительно, там (в Казахстане – 24 канал) есть единицы россиян, которые любят культуру этого государства и считают себя казахами. Большинство из них имеют дух империализма. Они считают, что это мы приезжие на своей земле.

Если прислушиваться к этим нездоровым людям, то это болезнь всего государства и всех империалистов за пределами россии. Они говорят, что Ленин создал Украину, что это фейковое государство. Медведев заявляет, что Казахстан – это искусственное государство. Сейчас все на грани. Русофобия присуща сейчас всему миру, и я считаю, что это нормально после всего, что они вытворяют.

Как изменились настроения населения и политика Казахстана после вторжения россии в Украину?

Даже до полномасштабной войны с Украиной у нас началось определенное движение. Было такое, что российский депутат позволял себе сказать, что мы однажды вернем Казахстан. Кто-то из российских политиков говорил, что "Северный Казахстан – исконно земля рф", кто-то говорил, что за то, что мы вводим казахский язык – на нас пойдут войной.

Такие цитаты накапливались и люди морально начали удаляться от россии, хотя раньше считали ее братской страной. Это влияние сильной пропаганды, что россия – великий брат. После вторжения россии в Украину, 90% настоящих казахов начали "топить" за Украину, они волонтерят, постят важные новости. И "ватников" в Казахстане это злит и они пытаются с этим бороться по-своему.

"Русофобия присуща сейчас всему миру" / Фото Алины Туришин, 24 канал

Что касается нашего президента, то я вообще не считаю его нашим лидером. Это фейковый президент, которого народ не выбирал. Условия были такими, что пока Назарбаев отошел от власти, Токаев должен был возглавлять власть. А потом сделали псевдовыборы и уничтожали конкурентов. И этот человек, который в январе расстреливал свой народ, называл людей террористами, пригласил российскую армию для того, чтобы убивать казахов.

А потом он заявляет, что не признает так называемые квазиреспублики в Украине и некоторые украинцы от него фанатеют из-за этого. Это возмущает, потому что это был только хороший маркетинговый ход. Ведь его жена – гражданка россии, а его дети проводят свое время в россии.

Расскажите о 24 февраля. Каким был этот день для вас?

У нас разделились люди на два лагеря. Одни верили, что никакого нападения не будет, что это все – провокации. Но когда разведки Британии, США начали сливать в сеть фото с большим количеством российской техники, тогда я и мои собрат стали понимать, что что-то не так.

Были и скептики среди нас, считавшие, что это просто фейк и никакой войны не будет. Когда 17 февраля полетели первые мины, мы пытались воспринять это как обычную ситуацию, которая была в последние два года. Но темп обстрелов рос. И когда возле села Новотроицкое один из батальонов начал нести большие потери еще до 24 февраля, то мы уже начали понимать, что пути нападет.

14:31 Дюсэмбин Жасулан / Фото предоставлено бойцом.

"Из 90 человек выжили 26. Но приказ мы выполнили"

Какое сражение для вас было самым тяжелым?

Есть много моментов, которые будут всплывать после войны. Был момент, когда мы держали круговую оборону вокруг Волновахи. россияне прорвали ее с одной стороны. Враг вошел внутрь, а у нас все силы были рассчитаны на окраины города. Мы закрепились, но оккупанты начали разрушать нас изнутри и это был колоссальный крах. Поэтому нужно было отступать.

Люди гибли каждую секунду и если бы вовремя не было принято решение, то мы потеряли бы еще больше. У нас был единственный коридор, который постоянно простреливали россияне. По нам стреляли из шести минометных орудий. Когда мы перебегали железнодорожную дорогу – там сидел пулеметчик, который тоже нас расстреливал, как в тире. Было очень много потерь.

Уставшие и изможденные мы закрепились в селе Волноваха, понимая, что через день-два к нам придут россияне с танками и БМП. У нас было два одноразовых американских РПГ и автомата, больше ничего.

Дюсэмбин Жасулан получил орден "За мужество"

Силой духа мы выполнили приказ и нас с концами разбили в селе Владимировка, но дальше мы не дали им пройти. Мне дали под командование 90 человек. В деревне был мост, в котором дыра. Поэтому техника на колесах не могла пройти, а любая гусеничная могла. Я прошелся по своей половине деревни, которую мы заняли и нашел автомобиль "КрАЗ". Я подбежал к своим солдатам и нашел того, кто может водить. Мы загнали его так, чтобы ни один танк, ни один БМП не смог подвинуть эту технику. Наша задача заключалась в том, чтобы враг не зашел в деревню через этот мост.

Но, учитывая, что по нам стреляли издалека, из 90 человек выжило 26. Но приказ мы выполнили. Бой был страшный. Тогда мы увидели, что впереди идет "мясо" из псевдореспублик.

А за ними, в тылу, прятались кадыровцы. Эти люди в черном расстреливали своих, кто пытался скрыться с поля боя. Во всех боях у нас было преимущество, пока не закончилось вооружение при выходе из Волновахи. У нас не было помощи. И непонятно, кто приказал во Владимировке встречать с одними автоматами россиян и кадыровцев с их техникой.

Имеете в виду, что тяжелого вооружения не было?

У нас ничего не было. Остались две американские одноразовые трубы и автоматы. Мы заняли главную дорогу. Техника не могла пройти, но БМП-2 работала по нам на расстоянии. В тот день я получил ранение средней тяжести и попал в госпиталь с тремя осколками. А многих собратьев тогда положило. Мы выполнили приказ "кулаком против танка".

"Люди в черном расстреливали своих, кто пытался сбежать с поля боя" / Фото предоставлено украинским защитником

Как проходила ваша реабилитация?

Самое страшное – это не осколки, а острая контузия. Я не давал дальше контролировать свое поведение. Мне даже вспоминать было страшно об этом. С правого уха около двух дней текла кровь. Со зрачком глаза тоже что-то было не так. Постоянный шум в ушах сопровождал меня около недели. Когда я попал в госпиталь, там делали акцент на руку, где осколок вошел прямо в кость. При любом движении я терял сознание от шоковой боли.

Потом я почувствовал у себя в голове какую-то шишку. Когда врачи начали подробно проверять, нашли там еще два осколка. Сначала они думали, что это просто все рваные раны, потому что у меня было рассечено все лицо. Реабилитацию я прошел быстро – через 11 дней, потому что я рвался в бой. Я вернулся в бой и продолжил войну.

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"Юридически я сейчас не защищен"

Можете ли вы вернуться в Казахстан? Вам ничего там не угрожает из-за того, что вы сражаетесь против россии?

Народ Казахстана задумался, воюют ли казахи на стороне Украины. Потому что со стороны россии начали появляться ролики, где казахи массово едут в российской форме воевать за рф. Они выросли при власти путина, поэтому они выросли зомбированными. Так получилось, что оппозиционер Назарбаева начал постить мои ролики. Я стал появляться в сети и казахи стали поддерживать идею, что я борюсь на стороне правды.

Это все набирало обороты и, конечно, спецслужбы Казахстана и власти не смогли промолчать. Учитывая тот факт, что я всегда был оппозиционером. И на официальном сайте одного из ведомств опубликовали, что возбуждено уголовное дело в отношении гражданина Казахстана, участвующего в российско-украинской войне. После этого все новостные СМИ начали публиковать мои фото. Однако они не могут возбудить уголовное дело, пока я не буду лично там.

В Казахстане меня ждут и ищут. По неофициальной информации, которую я узнал, дорога мне в Посольство Казахстана в Украине не одобряется, потому что здесь есть люди, которые работают над тем, чтобы вернуть меня туда. Мне грозит десять лет тюрьмы. Юридически я сейчас не защищен.

Украинскому защитнику Дюсэмбину Жасулану грозит десять лет заключения в Казахстане за участие в российско-украинской войне / Фото Алины Туришин, 24 канал

Вы планируете получить гражданство Украины?

Однозначно. Для этого нужен сознательный отказ от гражданства Казахстана, к чему я уже пришел. Я уже доказал кровью и телом, что я дал присягу Украине. Также есть свои юридические моменты.

Когда началась война, мы все старались сохранить самое важное. Я возил с собой пакет всех документов. Но технику, где они находились, взорвали. И все сгорело на войне. Чтобы запустить процесс получения гражданства Украины, мне нужен мой загранпаспорт. А для этого мне следует обратиться в Посольство Казахстана в Украине.

"Украина станет доказательством того, что можно добиться величия, борясь за свободу"

Что для вас значит свобода?

Это уже философский вопрос. Живя в системе Казахстана, нам, пожалуй, не всем позволено думать по-философски. Потому что это наталкивает на то, что начинаешь задавать вопросы. Для меня свобода – это когда у меня есть право выбора во всем. Рыба гниет с головы, и система делает так, что ты должен работать, как белка в колесе. Для меня свобода – это хотеть жить каждый день. Я сейчас на войне, и если даже моя жизнь оборвется, то я буду знать, что люди могут позволить себе дышать свободно.

По вашему мнению, после победы Украины изменится ситуация в Казахстане?

Я думаю, что ситуация поменяется во всех бывших республиках СССР. Когда в 2020 году народ беларуси пытался бороться за демократию, там был "путинский почерк", когда людей расстреливали как мясо. Также было в январе 2022 года в Казахстане и в 2014 году на Майдане в Украине. Это и есть ограничение свободы и влияние россии на все эти народы.

Нам главное – разорвать эту империю, которая никогда не будет давать свободно дышать ни украинцам, ни казахам, ни белорусам. Победа Украины станет ярким примером для всего мира. В Европе на всем континенте она станет самым сильным государством. Украина станет доказательством того, что можно добиться величия, сражаясь за свободу.

А казахи очень ментально схожи с украинцами. Поэтому первыми, кто с концами будет рвать связи с россией, станет именно Казахстан.

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