Источники 24 канала в разведке сообщили, что началось движение среди "кадыровцев". Разведчики говорят, что они убегают.
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Куда бегут "кадыровцы"
По данным наших спецслужб, большое количество отрядов "кадыровцев" убегает из Донецка в тыл.
Более 10 танков, 10 БТРов и куча другой техники везли сегодня через Макеевку в направлении Шахтерска.
Скорее всего, тиктокеры боятся удара ВСУ на Донецк и убегают.
"Кадыровцы" на войне в Украине
- Военный эксперт Павел Нарожный рассказывал, что бойцы главы Чечни рамзана кадырова выполняют только полицейские функции. Своими действиями они не способны эффективно влиять на ситуацию на поле боя.
- Боец Дюсембин Жасулан, участвовавший в обороне города Волноваха, рассказывал, что перед кадыровцами шли боевики, которых расстреливали на месте, если они пытались покинуть поле боя.
- А глава чечни рамзан кадыров заявил, что на "специальную военную операцию" против Украины вернулись его элитные подразделения. Кадыров отметил, что его "тик-ток-войска" отдыхали, а теперь, мол, возвращаются на передовую.
Что известно о новых "кадыровцах": смотрите видео