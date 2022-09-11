Разведка обнародовала личные данные российских летчиков
В украинской разведке констатируют, что в российских военных кругах ведутся разговоры о неизбежности поражения россии, после чего участников агрессии против Украины начнут привлекать к ответственности.
Кстати В Крыму упал военный самолет оккупантов, вероятно, Су-34
Сообщается, что сразу в нескольких авиационных гарнизонах воздушно-космических сил россии семьи членов экипажей самолетов, наносивших ракетные удары по территории Украины, обсуждают побег из россии. Военные преступники хотят скрываться от международного правосудия.
Так же как нацисты после Второй мировой войны, российские преступники планируют эмигрировать в страны Южной Америки,
– сообщили в ГУР МО.
Военная разведка Украины обнародовала личные данные летчиков 14 армии ВВС и ПВО (г. Екатеринбург), принимавших участие в боевых действиях на территории Украины.
Данные российских летчиков / Фото ГУР МО
Наступление ВСУ: что известно
- Вооруженные Силы Украины в сентябре начали наступление сразу на нескольких направлениях, в частности, Харьковском и на Юге. В Пентагоне заявили, что наступление в Херсонской области дает обнадеживающие признаки.
- Депутат Херсонского облсовета и военнослужащий ВСУ Сергей Хлань сообщил, что в Херсонской области каждый день удается понемногу освобождать территорию.
- В ОК "Юг" заявили, что ВСУ продвинулись на Юге до нескольких десятков километров в разных направлениях. Также там информировали, что ВСУ освободили новые территории. Детали обещают сообщить впоследствии.
- Более стремительное наступление ВСУ на Харьковщине. В американском Институте по изучению войны сообщили, что ВСУ продвинулись на 70 километров и освободили более 3 000 километров.
- Также главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что до выхода на государственную границу осталось 50 километров. Залужный сообщил, что ВСУ освободили Байрак, Новую Гусаровку, Щуровку и Ольховатку.
- Вечером 10 сентября появилась информация, что из-под российской оккупации освободили Изюм. Флаг Украины снова развевается в Купянске. Также сине-желтый флаг подняли в освобожденной Балаклее.
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