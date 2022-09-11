Разведка обнародовала личные данные российских летчиков

В украинской разведке констатируют, что в российских военных кругах ведутся разговоры о неизбежности поражения россии, после чего участников агрессии против Украины начнут привлекать к ответственности.

Кстати В Крыму упал военный самолет оккупантов, вероятно, Су-34

Сообщается, что сразу в нескольких авиационных гарнизонах воздушно-космических сил россии семьи членов экипажей самолетов, наносивших ракетные удары по территории Украины, обсуждают побег из россии. Военные преступники хотят скрываться от международного правосудия.

Так же как нацисты после Второй мировой войны, российские преступники планируют эмигрировать в страны Южной Америки,

– сообщили в ГУР МО.

Военная разведка Украины обнародовала личные данные летчиков 14 армии ВВС и ПВО (г. Екатеринбург), принимавших участие в боевых действиях на территории Украины.



Данные российских летчиков / Фото ГУР МО

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