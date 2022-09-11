Об этом 24 каналу рассказал депутат Херсонского облсовета и военнослужащий ВСУ Сергей Хлань. По его словам, на сегодняшний день есть информация об одном освобожденном населенном пункте в Бериславской общине.

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Оккупанты нагнали много техники, но ВСУ все это уничтожают

Как отмечает Хлань, российские захватчики сосредоточили действительно много техники и живой силы на правом берегу Херсона, поэтому продвижение здесь идет несколько сложнее. Однако подразделения ВСУ последовательно и методически истребляют оккупантов по всей линии фронта в этом регионе. Активно работает авиация.

Кроме того, украинские военные ударили по вражескому складу боеприпасов в Каховке. Детонация произошла в 5 утра и продолжалась несколько часов. Еще в 10 утра были слышны взрывы, а пламя до сих пор не потушили.

ВСУ стабильно уничтожают вражеские склады. Но оккупанты не исключают идею перекидывать технику и оружие, которое они подтягивают ближе к переправам. В Каховке было сосредоточение складов для переправы,

– подчеркнул Хлань.

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Оккупанты неоднократно пытаются установить понтонные и паромные переправы, которые ВСУ регулярно уничтожают. Дошло даже до того, что оккупанты грузили боеприпасы на баржи и перекидывают все на правый берег. Одну из таких барж ВСУ недавно уничтожили.

Нельзя сказать, что они отказались перекидывать технику и боеприпасы. Но можно сказать твердо, что мы держим это под огневым контролем. Когда им удается что-то перекидывать, то сразу туда прилетает и уничтожается переправа. В полном объеме перекидывать все они не могут,

– подчеркнул Хлань.

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В Генштабе подтвердили успешные контрнаступательные действия украинских военных на Харьковском и Херсонском направлениях. Названия освобожденных населенных пунктов пока не обнародуют. Все потому, чтобы не подвергать украинских военных опасности. Сейчас оккупанты имеют значительные потери.