Единственным коллаборантом, пытающимся продолжать свою открытую деятельность, является кирилл стремоусов. Об этом 24 каналу рассказал военный ТРО и депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.

Обратите внимание Боятся пускать херсонцев в Россию, – активист предположил, каким будет "референдум" в Херсоне

Коллаборанты отстранились

Депутат рассказал, что в оккупированных районах Херсонщины власть от местных коллаборантов взяли на себя представители российской ФСБ.

Они не чувствуют себя в безопасности. Мы видим примеры того, что они периодически уезжают на концерты к кобзону. Если говорить о коллаборантском "правительстве", то они отстранились. Единственный, кто появляется – это стремоусов, который передвигается с большим количеством охраны, а "правительство" фсб-шников – они вообще "засекречены",

– объяснил Хлань.

По его словам, представители российских спецслужб передвигаются под грифом "секретно", никто в регионе их не видит и не слышит.

"Единственное, что появляется – это какие-то непонятные документы, которые они распространяют: то ли к паспортам, то ли к проведению "референдума", который не будет проводиться", – добавил военный.

В Херсонской области россиян отрезают от поставок: смотрите видео

Чем занимается стремоусов

Хлань отметил, что гауляйтер региона Кирилл Стремус отвечает за проведение "референдума" в оккупированных районах.

Он ездил по региону, устанавливал коллаборантскую вертикаль и убеждал за проведение "референдума". Своему пропагандистскому каналу стремоусов сказал в интервью, что Херсонщина пока не готова к проведению "референдума". Они даже организационно этого не могут сделать,

– резюмировал депутат.

Читайте также Еще один курил: в сети показали подрыв коллаборанта лайшева в Старобельске

Что происходит на Херсонщине: последние события

В начале августа гауляйтер оккупированного Херсона Владимир Сальдо решил покинуть пост, говорят, что он находится в больнице. Вместо него исполнять обязанности будет фсб-шник Сергей Елисеев.

В конце июля в Херсоне силы сопротивления взорвали автомобиль с коллаборантами. В сети обнародовали видео этого момента. "Билет на концерт Кобзона" на этот раз получил экипаж автомобиля так называемой "полиции" российской оккупационной администрации.

24 июня в Херсоне взорвали автомобиль одного из самых известных местных коллаборантов – Дмитрия Савлученко. Выжить изменнику не удалось.

Вас также может заинтересовать – почему пути хочет переговоров: смотрите видео