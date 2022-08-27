Єдиним колаборантом, який намагається продовжувати свою відкриту діяльність, є кирило стрємоусов. Про це 24 каналу розповів військовий ТрО та депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.

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Колаборанти відсторонилися

Депутат розповів, що в окупованих районах Херсонщини владу від місцевих колаборантів перебрали на себе представники російської фсб.

Вони не почуваються у безпеці. Ми бачимо приклади того, що вони періодично від'їжджають на концерти до кобзона. Якщо говорити про колаборантський "уряд", то вони відсторонилися. Єдиний, хто з'являється – це стрємоусов, який пересувається з великою кількістю охорони, а "уряд" фсб-шників – вони взагалі "засекречені",

– пояснив Хлань.

За його словами, представники російських спецслужб пересуваються під грифом "таємно", ніхто в регіоні їх не бачить і не чує.

"Єдине, що з'являється – це якісь незрозумілі документи, які вони розповсюджують: чи то до паспортів, чи ти до проведення "референдуму", який не буде проводитися", – додав військовий.

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Чим займається стрємоусов

Хлань зауважив, що гауляйтер регіону кирило стрємоусов відповідає за проведення "референдуму" в окупованих районах.

Він їздив по регіону, встановлював колаборантську вертикаль й переконував за проведення "референдуму". Своєму пропагандистському каналу стрємоусов сказав в інтерв'ю, що Херсонщина поки не готова до проведення "референдуму". Вони навіть організаційно цього не можуть зробити,

– резюмував депутат.

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Що відбувається на Херсонщині: останні події

На початку серпня гауляйтер окупованого Херсона владімір сальдо вирішив залишити посаду, кажуть, що він перебуває у лікарні. Замість нього виконувати обов'язки буде фсб-шник сергій єлісєєв.

Наприкінці липня у Херсоні сили опору підірвали автомобіль з колаборантами. У мережі оприлюднили відео цього моменту. "Квиток на концерт Кобзона" цього разу отримав екіпаж автомобіля так званої "поліції" російської окупаційної адміністрації.

24 червня у Херсоні підірвали автомобіль одного з найвідоміших місцевих колаборантів – дмитра савлученка. Вижити зраднику не вдалося.

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