Інцидент стався 27 липня. Спрацював радіокерований фугас. Раніше у Головному управлінні розвідки підтвердили цей факт, передає 24 канал.

До теми Бояться партизанів: на Херсонщині окупанти посилили контроль за людьми та заборонили самокати

Повідомляли, що одного колаборанта ліквідовано, інший перебуває в лікарні.

Кого ліквідували партизани

"Квиток на концерт Кобзона" цього разу отримав екіпаж автомобіля так званої "поліції" російської окупаційної адміністрації. Автівка вибухнула на перетині вулиці Репіна та проспекту Адмірала Сенявіна.

Змі писали, що постраждали колаборанти Сергій Фесенко та Віталій Чванков. Припускають, що вони могли нести службу в поліції Херсонської області і після вторгнення росії перейшли на бік ворога.

На Півдні триває контрнаступ

В ОК "Південь" повідомили, що контрнаступ на Півдні вже триває. ЗСУ не дозволяють захопити нові території. росіяни намагаються, але успізу не мають, тому й укріплюють свої позиції.

Українські військові мають під контролем транспорті артерії, логістичні центри, пункти управління, опорні пункти загарбників. Ворог вже відчуває вогневий вплив наших захисників.

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