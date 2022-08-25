Херсонці вважали, що росіяни вже не наважаться на проведення "референдуму" через свої внутрішньополітичні проблеми. Таку думку 24 каналу висловив херсонський активіст Володимир Молчанов.

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На які ризики "референдум" наражає окупантів

За його словами, це зовсім не пов'язано з неможливістю фальсифікації. Те, що окупанти можуть зробити наразі буде "дешевою імітацією" для пропагандистської картинки.

"Досі проблемою було саме те, що окупанти не знали, що їм робити. Приєднувати Херсонщину за результатами такого псевдореферендуму означає наражати саму росію на величезні ризики, як зовнішні – підсилення санкцій, так і головне – безпекові ризики", – зауважив активіст.

Вони шалено бояться херсонців. Бояться їх пускати на територію росії. Вони підозрюють херсонців у тих "бавовнах", що відбуваються у Криму зараз,

– розповів Молчанов.

Якщо ж не приєднувати Херсонщину до складу росії, то зменшиться кількість колаборантів та охочих активно працювати серед них. Тобто обидва сценарії є проблемними для окупантів.

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Чому прискорюють проведення псевдореферендуму

За словами Молчанова, якщо інформація від американської розвідки є правдивою, причиною прискорення може бути те, що окупанти бачать, наскільки погані перспективи переправ. Вони розуміють, що у зимовий час, коли річка буде холодною, переправлення водним транспортом стане проблемою.

На його думку, у такому випадку може здійснюватися лише критичне постачання військ, які вже перебувають на правому березі Херсонщини, але про якісь серйозні дії та наступи не мовиться. Усі цивільні можливості, наприклад, постачання готівки – стануть неможливим взагалі, тому окупанти так поспішають.

Це єдине логічне пояснення, чому вони раптом надали вказівку провести псевдореферендум, попри те, що жодна організаційна підготовка до нього не проводилася, крім агітації,

– відзначив Молчанов.

Він додав, що досі немає визначеної форми бюлетенів та електронних списків виборців для проведення так званого референдуму. Крім того, у більшості громад немає жодних комісій.

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