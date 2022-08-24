Про вибухи з посиланням на очевидців пишуть місцеві телеграм-канали. Наразі про наслідки влучань даних немає.

Увага У росії – серйозні проблеми: окупанти шукають "гарматне м'ясо" для піхоти серед моряків

Нам повідомляють про роботу ППО окупантів у районі Нової Каховки. Читачі пишуть про кілька вибухів,

– йдеться у повідомленні.

Однак, на відео видно, що хвалене ППО не спрацювало. Зрештою. нічого нового.

До слова, це не перша "бавовна" у Новій Каховці за сьогодні. По обіді військовий ТрО та депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань повідомив, що "бавовна" була дуже прицільною та успішною – ЗСУ знову влучили в міст біля ГЕС.

Останні новини з тимчасово окупованого Херсону

Окупанти облаштували у Херсоні катівні і кидають туди не тільки викрадених українців, а й своїх військових. Зокрема, дезертирів. Катівні загарбники облаштували на території окупаційних військових частин.

Окупанти вдаються до терору в тимчасово окупованих населених пунктах Херсонщини.

Однак, чи не щодня на Херсонщині лунають вибухи – ЗСУ знищують бази російських окупантів та склади з боєприпасами. Відпрацьовують позиції загарбників, тим самим чітко посилаючи сигнали росіянам про своє наближення.

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