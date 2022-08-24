російські окупанти на День Незалежності знову здійснили потужний обстріл Харкова, Запоріжжя та інших міст. Втім, "бавовна" не забула завітати й до них та передати привіт від наших героїв.

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Тривога та вибухи у Новій Каховці

Мешканці Нової Каховки повідомили про те, що чули потужні вибухи. Через них на території Херсонської області російські окупанти оголосили повітряну тривогу

Як повідомляють у соцмережах, була зафіксована робота ППО росіян. Наскільки вона була ефективною – стане відомо згодом.

"Бавовна" у Новій Каховці: відео