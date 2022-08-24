О взрывах со ссылкой на очевидцев пишут местные телеграмы. Пока о последствиях попадания данных нет.

Внимание В россии – серьезные проблемы: оккупанты ищут "пушечное мясо" для пехоты среди моряков

Нам сообщают о работе ПВО оккупантов в районе Новой Каховки. Читатели пишут о нескольких взрывах,

– говорится в сообщении.

Однако на видео видно, что хваленое ПВО не сработало. В конце концов ничего нового.

К слову, это не первый "хлопок" в Новой Каховке за сегодня. После обеда военный ТрО и депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань сообщил, что "хлопок" был очень прицельным и успешным – ВСУ снова попали в мост возле ГЭС.

Последние новости из временно оккупированного Херсона

Оккупанты обустроили в Херсоне застенки и бросают туда не только похищенных украинцев, но и своих военных. В частности, дезертиров. Пыточные захватчики обустроили на территории оккупационных воинских частей.

Оккупанты прибегают к террору во временно оккупированных населенных пунктах Херсонщины.

Однако чуть ли не каждый день в Херсонской области раздаются взрывы – ВСУ уничтожают базы российских оккупантов и склады с боеприпасами. Отрабатывают позиции захватчиков, тем самым четко посылая сигналы россиянам о своем приближении.

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