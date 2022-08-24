Украинская разведка выяснила, что для того, чтобы доукомплектовать участвующие в войне против Украины подразделения, в подразделения ракетных войск стратегического назначения набирают личный состав. Для этого ищут добровольцев.
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Однако желающих воевать действительно мало. Так, на 22 августа такое желание выразили лишь 1% военнослужащих от общего количества необходимого личного состава.
Командиры соединений и частей морской пехоты русской армии жалуются, что использование их военных приводит к потере ими возможностей, необходимых для выполнения задач во время морских десантных операций,
– говорят в разведке.
Там подчеркнули, что в результате применения морпехов в качестве мотострелковых подразделений, они несут значительные потери в личном составе. Среди них большой процент тех, кто имеет опыт высадки и ведения боевых действий на побережье.
"А доукомплектование осуществляется за счет военнослужащих экипажей кораблей флотов, которые перед отправкой в зону боевых действий проходят лишь базовую подготовку в течение двух недель. Это дополнительно снижает боеспособность подразделений", – написала разведка Минобороны.
Потери врага по состоянию на 24 августа
С начала полномасштабного вторжения ВСУ уничтожили уже 45 700 оккупантов. Наибольшие потери захватчики понесли на Донецком направлении.
Кроме того, "минуснули" тысячи единиц вражеской техники:
- 1 924 танка,
- 4 243 боевых бронированных машин,
- 1 036 артиллерийских систем,
- 266 РСЗО,
- 177 средств ПВО,
- 234 самолета,
- 199 вертолетов,
- 819 БПЛА оперативно-тактического уровня,
- 196 крылатых ракет,
- 15 кораблей и катеров,
- 3 160 автомобильной техники и автоцистерн,
- 99 единиц специальной техники.
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