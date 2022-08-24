Украинская разведка выяснила, что для того, чтобы доукомплектовать участвующие в войне против Украины подразделения, в подразделения ракетных войск стратегического назначения набирают личный состав. Для этого ищут добровольцев.

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Однако желающих воевать действительно мало. Так, на 22 августа такое желание выразили лишь 1% военнослужащих от общего количества необходимого личного состава.

Командиры соединений и частей морской пехоты русской армии жалуются, что использование их военных приводит к потере ими возможностей, необходимых для выполнения задач во время морских десантных операций,

– говорят в разведке.

Там подчеркнули, что в результате применения морпехов в качестве мотострелковых подразделений, они несут значительные потери в личном составе. Среди них большой процент тех, кто имеет опыт высадки и ведения боевых действий на побережье.

"А доукомплектование осуществляется за счет военнослужащих экипажей кораблей флотов, которые перед отправкой в зону боевых действий проходят лишь базовую подготовку в течение двух недель. Это дополнительно снижает боеспособность подразделений", – написала разведка Минобороны.

Потери врага по состоянию на 24 августа

С начала полномасштабного вторжения ВСУ уничтожили уже 45 700 оккупантов. Наибольшие потери захватчики понесли на Донецком направлении.

Кроме того, "минуснули" тысячи единиц вражеской техники:

1 924 танка,

4 243 боевых бронированных машин,

1 036 артиллерийских систем,

266 РСЗО,

177 средств ПВО,

234 самолета,

199 вертолетов,

819 БПЛА оперативно-тактического уровня,

196 крылатых ракет,

15 кораблей и катеров,

3 160 автомобильной техники и автоцистерн,

99 единиц специальной техники.

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