Пока российская армия оснащена количеством вооружения, даже если его качество не всегда современно. Об этом заявил представитель ГУР МО Андрей Юсов в эфире национального телемарафона, передает 24 канал.

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Смогут ли еще наступать россияне

По словам Юсова, захватчики могут пробовать наступать еще, но по состоянию на сегодняшний день за последние полгода никаких стратегических целей россия не выполнила.

В будущем они не будут достигнуты. И это, несмотря на колоссальные ресурсы, которые были задействованы,

– отметил представитель разведки.

кремль пытается запугать мир

Юсов подчеркнул, что кремль все еще пытается запугать мир и Украину, но захватчикам это не удастся, поскольку наши силы усиливают свои возможности.

Представитель разведки рассказал, что остается угроза ракетных ударов и провокаций 24 августа.

"Они помешаны на датах и ​​символах. Надо быть готовыми, что праздник будет атакован, но Украина к этому готова", – добавил Юсов.

Угроза от россии 24 августа: главные новости

Спецслужбы призвали украинцев на этой неделе более ответственно относиться к сиренам. Ни в коем случае нельзя игнорировать сообщение о воздушной тревоге.

Из-за повышенной угрозы и ядерного шантажа россии в Украине ввели новые сигналы тревоги. Они будут сообщать о радиационной и химической опасностях, а также требовании эвакуироваться. Однако эти звуки ввели пока лишь некоторые территориальные общины.

Кстати, в россии до 29 августа закрыли воздушное пространство в городах, расположенных у границы с Украиной. Самолеты не будут принимать сразу 11 аэропортов. Поэтому если в вашем городе не ввели дополнительные ограничения, это не означает, что опасности нет, а на тревогу можно не реагировать.

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