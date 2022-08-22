Наразі російська армія оснащена кількістю озброєння, навіть якщо його якість не завжди сучасна. Про це заявив представник ГУР МО Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону, інформує 24 канал.

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Чи зможуть ще наступати росіяни

За словами Юсова, загарбники можуть пробувати наступати ще, але станом на сьогодні за останні пів року жодних стратегічних цілей росія не виконала.

У майбутньому вони не будуть досягненні. І це попри колосальні ресурси, які були задіяні,

– зазначив представник розвідки.

кремль намагається залякати світ

Юсов наголосив, що кремль досі намагається залякати світ та Україну, але загарбникам це не вдасться, оскільки наші сили посилюють свої можливості.

Представник розвідки розповів, що залишається загроза ракетних ударів та інших провокацій 24 серпня.

"Вони схибнуті на датах та символах. Треба бути готовими, що свято буде атаковане, але Україна до цього готова", – додав Юсов.

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Спецслужби закликали українців цього тижня відповідальніше ставитися до сирен. У жодному випадку не можна ігнорувати повідомлення про повітряну тривогу.

Через підвищену загрозу й ядерний шантаж росії в Україні ввели нові сигнали тривоги. Вони повідомлятимуть про радіаційну та хімічну небезпеки, а також – вимогу евакуюватися. Однак ці звуки запровадили поки лише деякі територіальні громади.

До речі, в росії до 29 серпня закрили повітряний простір в містах, розташованих біля кордону з Україною. Літаків не прийматимуть одразу 11 аеропортів. Тому, якщо у вашому місті не ввели додаткові обмеження, це не означає, що небезпеки немає, а на тривогу можна не реагувати.

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