Винницкий горсовет один из первых утвердил новые звуки воздушной тревоги при возникновении химической и радиационной опасности, а также оповещения о начале эвакуации. Как заявили в ЦПИ, эти звуки вполне законны.

Обратите внимание В центральных и южных областях Украины звучала воздушная тревога

Что известно о новых звуках воздушных тревог

Постановление Кабмина утверждает Положение об организации оповещения. Согласно ей, именно органы местного самоуправления самостоятельно утверждают "порядок оповещения", следовательно, имеют право самостоятельно выбирать сигналы.

Кроме того, в сети запустили фейк, что если вы услышали звук поезда у вокзала, то нужно бежать в укрытие. На самом деле звук ответной тревоги будет раздаваться из системы оповещения и будет длиться не менее 30 секунд.

В то же время диктор говорит: "Внимание всем!" и сообщает о порядке действий во время опасности,

– рассказали в ведомстве.

Ограничения в Украине в День Независимости

Украинские спецслужбы предупредили о высокой угрозе массовых ракетных обстрелов и провокации накануне после Дня Независимости. Поэтому в разных городах на несколько дней ввели дополнительные ограничения.

Глава Киевской городской военной администрации Николай Жирнов запретил проводить какие-либо массовые мероприятия в столице в течение 22 – 25 августа. Кроме того, до 24 августа включительно метро будет работать с 6:00 до 21:00.

Работникам правительственного квартала рекомендуют не ходить на работу в офис с 22 по 26 августа. Всех сотрудников государственных учреждений призывали "по возможности меньше там появляться", а работать из дома.

Из-за опасности в Харькове решили изменить продолжительность комендантского часа. Так, она будет действовать в течение 22 – 25 августа с 19:00 до 7:00. Председатель ОВА Олег Синегубов призвал население подготовиться к длительному пребыванию в домах и укрытиях.

Совет обороны Черновицкой области запретил религиозным организациям проводить крестные ходы. Также в области ограничили проведение мирного собрания, митингов, походов и других массовых мероприятий. Их организацию будут согласовывать со штабом территориальной обороны через ОВА.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким отметил, что областной центр в День Независимости закрывать не будут. Об этом все массовые мероприятия – запрещены. Кроме того, жителям области советуют остаться работать из дома.

В некоторых регионах тестируют тревогу относительно радиационной опасности: смотрите видео