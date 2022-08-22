В каких регионах объявили воздушную тревогу
Сперва тревоги объявили в центральных областях, потом – в северных. Около 10:40 в областях начали объявлять отбои. Тревога длилась около 15 минут.
Внимание В Одесской области слышали взрыв: до этого сообщали о запуске ракеты в направлении региона
По состоянию на 10:20 22 августа тревожные сирены раздавались в:
- Житомирской области;
- Винницкой области;
- Киеве и Киевской области;
- Черкасской области
- Черниговской области;
- Николаевской области;
- Кропивницком;
- Луганской области;
- Херсонской области;
- Днепре;
- Одесской области;
- Днепропетровской области;
Не покидайте укрытие до отбоя
Жителей регионов, у которых объявили воздушную тревогу, призвали находиться в укрытиях или по крайней мере соблюдать "правила двух стен".
Утренние взрывы в Одессе
Неспокойным выдалось утро для жителей Одесской области. Сирены в области включили в 09:53. А в 09:56 поступило сообщение о том, что тактическая вражеская авиация поднялась в небо над полуостровом Крым.
Через считанные минуты – в 10:06 – появилась информация о том, что враг выпустил ракеты в направлении Одесской области. А уже в 10:09 сообщили о самом взрыве. Вскоре, в 10:14 информацию подтвердили на телеграм-канале "еТревога". Отметим, что в 10: 17 уже был отбой воздушной тревоги в Одесской области.
Именно тогда и началась тревога на Юге и ряде других областей.
В ночь на 22 августа российские захватчики обстреляли Харьков. Под вражескую атаку попало двухэтажное здание в городе. Об этом рассказал глава городского совета Игорь Терехов.
Враг атаковал Харьков из Белгородской области. Сама же ракета попала в инфраструктурный объект, расположенный в Киевском районе города.
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