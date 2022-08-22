В каких регионах объявили воздушную тревогу

Сперва тревоги объявили в центральных областях, потом – в северных. Около 10:40 в областях начали объявлять отбои. Тревога длилась около 15 минут.

Внимание В Одесской области слышали взрыв: до этого сообщали о запуске ракеты в направлении региона

По состоянию на 10:20 22 августа тревожные сирены раздавались в:

Житомирской области;

Винницкой области;

Киеве и Киевской области;

Черкасской области

Черниговской области;

Николаевской области;

Кропивницком;

Луганской области;

Херсонской области;

Днепре;

Одесской области;

Днепропетровской области;

Не покидайте укрытие до отбоя

Жителей регионов, у которых объявили воздушную тревогу, призвали находиться в укрытиях или по крайней мере соблюдать "правила двух стен".

Важно! Не публикуйте адреса и фото и видео "прилетов", ведь так вы помогаете врагу корректировать огонь. Также ни в коем случае не обнародуйте работу украинской ПВО.

Утренние взрывы в Одессе

Неспокойным выдалось утро для жителей Одесской области. Сирены в области включили в 09:53. А в 09:56 поступило сообщение о том, что тактическая вражеская авиация поднялась в небо над полуостровом Крым.

Через считанные минуты – в 10:06 – появилась информация о том, что враг выпустил ракеты в направлении Одесской области. А уже в 10:09 сообщили о самом взрыве. Вскоре, в 10:14 информацию подтвердили на телеграм-канале "еТревога". Отметим, что в 10: 17 уже был отбой воздушной тревоги в Одесской области.

Именно тогда и началась тревога на Юге и ряде других областей.

В ночь на 22 августа российские захватчики обстреляли Харьков. Под вражескую атаку попало двухэтажное здание в городе. Об этом рассказал глава городского совета Игорь Терехов.

Враг атаковал Харьков из Белгородской области. Сама же ракета попала в инфраструктурный объект, расположенный в Киевском районе города.

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