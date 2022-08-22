У яких регіонах оголосили повітряну тривогу

Спершу тривоги оголосили у центральних областях, потім – у північних. Близько 10:40 в областях почали оголошувати відбої. Тривога тривала близько 15 хвилин.

Увага На Одещині чули вибух: до цього повідомляли про запуск ракети у напрямку регіону

Станом на 10:20 22 серпня тривожні сирени лунали у:

Житомирській області;

Вінницькій області;

Києві та Київській області;

Черкаській області

Чернігівській області;

Миколаївській області;

Кропивницькому;

Луганській області;

Херсонській області;

Дніпрі;

Одеській області;

Дніпропетровській області;

Не покидайте укриття до відбою

Жителів регіонів, у яких оголосили повітряну тривогу, закликали перебувати в укриттях або принаймні дотримуватися "правила двох стін".

Важливо! Не публікуйте адреси й фото та відео "прильотів", адже так ви допомагаєте ворогу коригувати вогонь. Також у жодному випадку не оприлюднюйте роботу української ППО.

Ранкові вибухи в Одесі

Неспокійним видався ранок для мешканців Одеської області. Сирени в області увімкнули об 09:53. А об 09:56 надійшло повідомлення про те, що тактична ворожа авіація піднялась у небо над півостровом Крим.

Через лічені хвилини – об 10:06 – з'явилась інформація про те, що ворог випустив ракети у напрямку Одеської області. А вже об 10:09 повідомили про сам вибух. Невдовзі, об 10:14 інформацію підтвердили на телеграм-каналі "єТривога". Зауважимо, що об 10:17 уже був відбій повітряної тривоги на Одещині.

Саме тоді й почалась тривога на Півдні та низці інших областей.

У ніч проти 22 серпня російські загарбники обстріляли Харків. Під ворожу атаку потрапила двоповерхова будівля у місті. Про це розповів очільник міської ради Ігор Терехов.

Ворог атакував Харків з Бєлгородської області. Сама ж ракета поцілила в інфраструктурний об'єкт, розташований у Київському районі міста.

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