У яких регіонах оголосили повітряну тривогу
Спершу тривоги оголосили у центральних областях, потім – у північних. Близько 10:40 в областях почали оголошувати відбої. Тривога тривала близько 15 хвилин.
Увага На Одещині чули вибух: до цього повідомляли про запуск ракети у напрямку регіону
Станом на 10:20 22 серпня тривожні сирени лунали у:
- Житомирській області;
- Вінницькій області;
- Києві та Київській області;
- Черкаській області
- Чернігівській області;
- Миколаївській області;
- Кропивницькому;
- Луганській області;
- Херсонській області;
- Дніпрі;
- Одеській області;
- Дніпропетровській області;
Не покидайте укриття до відбою
Жителів регіонів, у яких оголосили повітряну тривогу, закликали перебувати в укриттях або принаймні дотримуватися "правила двох стін".
Ранкові вибухи в Одесі
Неспокійним видався ранок для мешканців Одеської області. Сирени в області увімкнули об 09:53. А об 09:56 надійшло повідомлення про те, що тактична ворожа авіація піднялась у небо над півостровом Крим.
Через лічені хвилини – об 10:06 – з'явилась інформація про те, що ворог випустив ракети у напрямку Одеської області. А вже об 10:09 повідомили про сам вибух. Невдовзі, об 10:14 інформацію підтвердили на телеграм-каналі "єТривога". Зауважимо, що об 10:17 уже був відбій повітряної тривоги на Одещині.
Саме тоді й почалась тривога на Півдні та низці інших областей.
У ніч проти 22 серпня російські загарбники обстріляли Харків. Під ворожу атаку потрапила двоповерхова будівля у місті. Про це розповів очільник міської ради Ігор Терехов.
Ворог атакував Харків з Бєлгородської області. Сама ж ракета поцілила в інфраструктурний об'єкт, розташований у Київському районі міста.
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