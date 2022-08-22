Неспокійним видався ранок для мешканців Одеської області. У ній місцеві мешканці повідомили, що чули про вибух близько 10:09, передає 24 канал з посиланням відразу на кілька телеграм-каналів.

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Ворог атакував з Криму

Зауважимо, що в Одеській області сирени увімкнули об 09:53. А об 09:56 надійшло повідомлення про те, що тактична ворожа авіація піднялась у небо над півостровом Крим.



На Півдні лунали повітряні тривоги / Скриншот карти

Через лічені хвилини – об 10:06 – з'явилась інформація про те, що ворог випустив ракети у напрямку Одеської області. А вже об 10:09 повідомили про сам вибух. Невдовзі, об 10:14 інформацію підтвердили на телеграм-каналі "єТривога". Зауважимо, що об 10:17 уже був відбій повітряної тривоги на Одещині.