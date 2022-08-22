Продолжаться ограничения до 25 августа 2022 включительно. Такое распоряжение издал глава Киевской городской военной администрации Николай Жирнов.

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Неделя без массовых мероприятий

В соответствующем поручении говорится, что это делают с целью своевременно реагировать на возможные угрозы ракетных атак врага. россия может бить по военным объектам, центрам принятия решений. А именно на этот период приходятся государственные праздники – День Флага и День Независимости.

Поэтому запрещено проводить массовые мероприятия, мирные собрания, митинги и другие мероприятия, связанные с большим скоплением людей.

Киевлянам еще раз напомнили о том, что нужно соблюдать правила безопасности во время сигналов воздушной тревоги. Ни в коем случае не нужно ее игнорировать.

Также в течение четырех дней с 21 по 24 августа Киевский метрополитен будет работать по перевозкам пассажиров с 6:00 до 21:00. Жителей города просят планировать свои маршруты с учетом работы подземки.

Вероятные угрозы в День Независимости

Военный эксперт Олег Жданов объяснял, что уменьшение интенсивности ракетных ударов россии по Украине может свидетельствовать о подготовке кремля ко Дню Независимости Украины. Жданов не исключает, что российские захватчики сейчас притихли, потому что готовятся активизировать удары по Украине 24 августа.

Об угрозах от россии в дни, когда Украина будет праздновать День Независимости, рассказал антикризисный советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. По его словам, оккупанты попытаются увеличить количество обстрелов крылатыми ракетами определенного ряда наших городов. Безусловно, Киев будет в перечне этих городов.

А в Министерстве внутренних дел рассказывали, что наступления россиян в праздничные дни не ждут. В то же время говорили, что российские оккупанты могут обстреливать украинские города.

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