Соответствующий план мероприятий на 24 августа был принят 19 числа. В нем отмечают, что как День Государственного Флага Украины, так и День Независимости Украины , несмотря на полномасштабную войну, будут отмечать на государственном уровне.

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Запустят акции и флешмобы для единения

В этом году День Независимости Украины имеет для всех украинцев особое значение. У нас идет война и оккупанты бешены от своей беспомощности. Украинцы же продолжают достойно противостоять нелюдям и поражать мир своей несокрушимостью, силой и эмпатией к тем, кто рядом,

– подчеркнул министр культуры Александр Ткаченко.

Он также отметил, что именно в это непростое время наша нация закаляется в борьбе. И что после войны, развязанной россией, мы четко и навсегда запомним, кто нам друг, а кто враг.

В День Знамени, которые отмечают 23 августа, в Киеве и других населенных пунктах, зарубежных дипломатических учреждениях, воинских частях проведут торжественные церемонии поднятия флага нашего государства.

которые отмечают 23 августа, в Киеве и других населенных пунктах, зарубежных дипломатических учреждениях, воинских частях проведут торжественные церемонии поднятия флага нашего государства. В День Независимости планируют цветами флага Украины подсветить ряд знаковых мест в столице. Среди них – монумент "Родина-мать". Кроме того, священники всех церквей совершат молебен в Национальном заповеднике София Киевская.

В то же время на Крещатике можно увидеть выставку, уничтоженную во время полномасштабного вторжения, техники русского войска. Кроме того, отмечают в правительстве, запланирован ряд акций и флешмобов. Все они направлены на поддержание украинцев, а также продолжить их объединение.

Все официальные мероприятия будут начинаться с минуты молчания. Во время нее будут чествовать тех, чья жизнь унесла война, развязанная россией.

Не игнорируйте сирены на День Независимости Украины

В МВД Украины прокомментировали возможные угрозы для нашего государства в День Независимости. Первый замминистра внутренних дел Евгений Енин отметил, что никакого наступления на Киев в этот день не будет .

В то же время он напомнил, что у врага все еще достаточно много ракет. А это значит, что риск обстрелов остается высоким. Так что ни в коем случае не стоит игнорировать сирены. Как только они будут раздаваться, следует немедленно отправляться к укрытию. Это может спасти жизнь.

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