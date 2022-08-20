Відповідний план заходів на 24 серпня ухвалили 19 числа. У ньому зазначають, що як День Державного Прапора України, так і День Незалежності України, попри повномасштабну війну, відзначатимуть на державному рівні.

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Запустять акції та флешмоби для єднання

Цьогоріч День Незалежності України має для всіх українців особливе значення. У нас триває війна й окупанти скаженіють від своєї безпорадності. Українці ж продовжують гідно протистояти нелюдам й вражати світ своєю незламністю, силою та емпатією до тих, хто поруч,

– наголосив міністр культури Олександр Ткаченко.

Він також зауважив, що саме у ці непрості часи наша нація гартується у боротьбі. І що після війни, розв'язаної росією, ми чітко та назавжди запам'ятаємо, хто нам друг, а хто – ворог.

У День Прапора, що відзначають 23 серпня, у Києві й інших населених пунктах, закордонних дипломатичних установах, військових частинах проведуть урочисті церемонії підняття стяга нашої держави.

що відзначають 23 серпня, у Києві й інших населених пунктах, закордонних дипломатичних установах, військових частинах проведуть урочисті церемонії підняття стяга нашої держави. У День Незалежності планують кольорами прапора України підсвітити низку знакових місць у столиці. Серед них – монумент "Батьківщина-мати". Крім того, священники усіх церков проведуть молебень у Національному заповіднику Софія Київська.

У той самий час на Хрещатику можна буде побачити виставку, знищеної під час повномасштабного вторгнення, техніки російського війська. Крім того, зазначають в уряді, запланована низка акцій і флешмобів. Усі вони спрямовані на те, щоб підтримати українців, а також продовжити їхнє об'єднання.

Зазначимо, що всі офіційні заходи починатимуться з хвилини мовчання. Під час неї вшановуватимуть тих, чиє життя забрала війна, розв'язана росією.

Не ігноруйте сирени на День Незалежності України

У МВС України прокоментували можливі загрози для нашої держави у День Незалежності. Перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін зазначив, що жодного наступу на Київ у цей день не буде.

Водночас він нагадав, що у ворога все ще досить багато ракет. А це означає, що ризик обстрілів залишається високим. Тож ні в якому разі не варто ігнорувати сирени. Щойно вони лунатимуть, слід негайно вирушати до укриття. Це може врятувати життя.

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