Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу розповів радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк. Зокрема, думку про загрозу посилення ракетних обстрілів по Україні висловлював військовий експерт Олег Жданов.

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Подоляк наголосив, що ракетна небезпека взагалі нікуди не зникає.

"Я не люблю лякати людей чи казати, що все буде добре. Окупанти обстрілюють наші міста. І будуть обстрілювати 23 та 24 серпня, як і в будь-який інший день", – сказав Подоляк.

Чому потрібно реагувати на сирени

Радник глави Офісу Президента закликав українців дбати про свою безпеку і реагувати щоразу, коли лунає сигнал повітряної тривоги.

Давайте звикнемо до того, що поки ми не перемогли, нам потрібно суворо дотримуватися протоколу. Якщо лунає сирена, потрібно знайти укриття, де можна перебувати у той час,

– наголосив Подоляк.

Він також прокоментував інформацію про те, що окупанти масово стягують ракети в Україну. За словами радника глави ОП, росіяни постійно підвозять різні види озброєння на усіх напрямках: і з білорусі, і з Криму. Також концентрують велику кількість сил на східних кордонах України.

"Бажано було б, щоб логістика у них поступово руйнувалася. Наші військові над цим вже працюють", – додав Подоляк.

Інтерв'ю Катерини Соляр з Михайлом Подоляком: дивіться повне відео

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