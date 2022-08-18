Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу розповів радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк. За його словами, одночасно йшли досить різні дані від розвідок. Американська не повідомляла про конкретні сценарії війни, а європейці взагалі не вірили у повномасштабне вторгнення. Одночасно йшли різні дані, і конкретної дати нападу не було.

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Українська розвідка фіксувала велику концентрацію живої сили та військової техніки окупантів поблизу кордонів. росіяни упродовж півтора року збиралися, проводили навчання, відходили, знову приходили тощо.

Україна була готова до певного типу війни

Подоляк підкреслює, що Україна готувалася до можливого вторгнення з боку росії. Військові заздалегідь розосереджували склади боєприпасів; вдалося запустити ТрО і дещо збільшити оборонне замовлення. Звісно, не все встигли, але підготуватися до такої повномасштабної війни неможливо.

В нас паралельно і в грудні, і в січні, і в лютому йшли свої навчання. Ми були готові до певного виду війни. Але в такому вигляді… Якщо ворог підіймає стратегічну авіацію з Каспію і практично одночасно б'є по 16 обласних центрах, то це нонсенс. Підготуватися до такого неможливо, – зазначив Подоляк.

Ні американська, ні європейська розвідки не очікували, що росія буде вести настільки людоїдську війну.

Чому чітко не сказали, що буде війна

За словами Подоляка, розмови про можливий напад росії на Україну почалися ще влітку 2021 року після зустрічі путіна та байдена. Однак ніякої конкретної дати не було. У листопаді-грудні голова ГУР Кирило Буданов та інші представники уряду регулярно говорили, що існує ймовірність нападу.

Якби упродовж всього цього часу влада постійно наголошувала, що точно буде війна зі знищеними обласними центрами, вторгненням з різних напрямків, масовими вбивствами, то Україна була б серйозно ослаблена на момент повномасштабного вторгнення. Люди не вкладали б сюди гроші, не хотіли б тут жити та поступово б виїжджали.

Він підкреслив, що Україна готувалася до війни. Однак такого масштабу вторгнення важко було очікувати.

"Україна була готова до війни. Ми не очікували на такий масштаб вторгнення. Цього не очікували ні в США, а європейці взагалі вважали, що такого не буде. Ми не встигли доопрацювати з ТрО, зробити переоснащення армії, серйозно збільшити державні закупівлі на оборону. Це тактичні помилки, але ключове – вже 175 день війни. І ми маємо всі шанси її виграти", – зазначив Михайло Подоляк.

Повне інтерв'ю з Михайлом Подоляком дивіться на ютубі 24 каналу

Додамо, Михайло Подоляк прогнозує, що оксамитовий сезон в Криму буде дуже яскравим. Окупанти регулярно не дотримуються правил безпеки на своїх складах боєприпасів, тому й у них так часто трапляються різні "бавовани."