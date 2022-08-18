За офіційними даними, внаслідок сьогоднішньої атаки загинуло щонайменше 7 осіб. Ще 20 людей постраждали, серед них – діти та люди з інвалідністю. На трагедію відразу відреагував радник керівника ОП Михайло Подоляк.

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Подоляк порівняв Харків з Алеппо, Грозним та Варшавою

Радник керівника Офісу президента вчергове наголосив, що росія – держава-терорист, яка цілеспрямовано б'є по спальних кварталах і цивільних людях. Так, Харків, за його словами, потерпає від агресії сусідньої країни вже 175 днів.

Харків. 175 днів жаху. Щоденний терор, удари ракетами по спальних кварталах і цивільних. росія хоче перетворити Харків на Алеппо-2016, Грозний-1996 чи Варшаву-1945 та упивається кров’ю в прямому ефірі,

– емоційно відреагував Подоляк.

Крім того, він засудив дії країн, які досі співпрацюють з росією.

Кожен, хто і далі має справи з москвою, – співучасник цього злочину,

– підсумував він.

Як росія нищить мирні міста / Фото твітер Михайла Подоляка

Головне про нещодавні обстріли Харкова:

Кореспондентка 24 каналу з Харкова Анна Черненко зауважила, що окупанти посилили атаки на місто. За її словами, лише ввечері 16 серпня було 2 обстріли Салтівського району з реактивних систем залпового вогню.

17 серпня о 21:40 до ДСНС надійшла інформація, що росіяни влучили ракетами у триповерховий будинок. На місці події виникла пожежа, туди відразу виїхали рятувальники та медики екстреної допомоги.

Згодом стало відомо, що окупанти вдарили по гуртожитку на Салтівці. Тут жили понад 30 людей, зокрема діти та пенсіонери.

Ігор Терехов повідомив, що "прильоти" по місту продовжилися й уранці 18 серпня. Мешканці повідомили щонайменше про 5 вибухів.

На цинічний обстріл Харкова практично одразу ж відреагував Володимир Зеленський. Він заявив, що це – ще один підлий удар по цивільних, який не має жодного виправдання й демонструє безсилля загарбників.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав світ жорстко відповісти на атаку загарбників. Він наголосив, що росія продовжує вбивати людей посеред Європи.

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