За офіційними даними, внаслідок сьогоднішньої атаки загинуло щонайменше 7 осіб. Ще 20 людей постраждали, серед них – діти та люди з інвалідністю. На трагедію відразу відреагував радник керівника ОП Михайло Подоляк.
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Подоляк порівняв Харків з Алеппо, Грозним та Варшавою
Радник керівника Офісу президента вчергове наголосив, що росія – держава-терорист, яка цілеспрямовано б'є по спальних кварталах і цивільних людях. Так, Харків, за його словами, потерпає від агресії сусідньої країни вже 175 днів.
Харків. 175 днів жаху. Щоденний терор, удари ракетами по спальних кварталах і цивільних. росія хоче перетворити Харків на Алеппо-2016, Грозний-1996 чи Варшаву-1945 та упивається кров’ю в прямому ефірі,
– емоційно відреагував Подоляк.
Крім того, він засудив дії країн, які досі співпрацюють з росією.
Кожен, хто і далі має справи з москвою, – співучасник цього злочину,
– підсумував він.
Як росія нищить мирні міста / Фото твітер Михайла Подоляка
Головне про нещодавні обстріли Харкова:
- Кореспондентка 24 каналу з Харкова Анна Черненко зауважила, що окупанти посилили атаки на місто. За її словами, лише ввечері 16 серпня було 2 обстріли Салтівського району з реактивних систем залпового вогню.
- 17 серпня о 21:40 до ДСНС надійшла інформація, що росіяни влучили ракетами у триповерховий будинок. На місці події виникла пожежа, туди відразу виїхали рятувальники та медики екстреної допомоги.
- Згодом стало відомо, що окупанти вдарили по гуртожитку на Салтівці. Тут жили понад 30 людей, зокрема діти та пенсіонери.
- Ігор Терехов повідомив, що "прильоти" по місту продовжилися й уранці 18 серпня. Мешканці повідомили щонайменше про 5 вибухів.
- На цинічний обстріл Харкова практично одразу ж відреагував Володимир Зеленський. Він заявив, що це – ще один підлий удар по цивільних, який не має жодного виправдання й демонструє безсилля загарбників.
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав світ жорстко відповісти на атаку загарбників. Він наголосив, що росія продовжує вбивати людей посеред Європи.
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