Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок атаки поранені люди. Серед постраждалих внаслідок атаки є дитина.

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У Харкові нові "прильоти": є поранені люди

Ігор Терехов повідомив, що російські окупанти вдосвіта знову атакували місто.

О 4:32 (мовиться про 18 серпня – 24 канал) перший, а потім ще мінімум чотири ракетні удари по Харкову. "Прилетіло" до Слобідського та Холодногірського районів. В одному з місць влучення ракет пожеж,

– написав Терехов.

Додав, що інформація ще уточнюється. Вибухів було не менше п'яти, тож географія влучень може розширитися.

Внаслідок атаки по Харкову знову постраждали люди