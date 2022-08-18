Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу розповів радник голови Офісу Президент Михайло Подоляк. За його словами, Україна робитиме все можливе, щоб усі військові об'єкти та незаконно встановлені мости в Криму були ліквідовані.

До теми Безпекова ситуація у Криму буде погіршуватись, – Подоляк про протестні настрої на півострові

В Криму буде яскравий оксамитовий сезон

Виходячи з міжнародного права, ЗСУ мають право робити з ворожими військовими об'єктами в Криму все те саме, що й на інших тимчасово окупованих територіях. Україна продовжуватиме наполягати, щоб росія добровільно демонтувала усі свої бази та мости, які наробила за 8 років.

Якщо окупанти і надалі не будуть погоджуватися, то доведеться використовувати інші засоби.

Ми це будемо робити яким чином. Ми попросимо Сонце, вітер, воду і навіть тютюнові вироби, щоб вони ефективно відпрацьовували по складах з боєприпасами. З іншого боку, ми й надалі будемо наполягати, щоб росія добровільна демонтувала всі незаконні бази та мости, які за 8 років там зробили в Криму, – зазначив Подоляк.

Важливо! Українська влада та військове командування не підтверджують причетність Збройних Сил до вибухів у Криму. Вони рекомендували окупантам дотримуватися основних правил техніки безпеки та не курити поблизу боєприпасів.

На думку Подоляка, оксамитовий сезон на тимчасово окупованих територіях буде дійсно яскравим. Особливо – в Криму.

Він прогнозує, що на півострові лише наростатиме небезпека для російських окупантів. Звісно, може трапитися певна халепа із Керченським мостом. Він може втомитися від величезної кількості трафіку до росії.

Що стосується Керченського моста. Вдається, що це не питання його військової руйнації. Він може якось скластися від втоми. Адже йому буде трошки дико перевозити таку кількість людей, які тікатимуть з Криму, – вважає Подоляк.

Зверніть увагу! Повне інтерв'ю з Михайлом Подоляком можна переглянути сьогодні, 18 серпня, о 20:30 на ютубі 24 каналу. Не пропустіть!

"Бавовна" в Криму добряче налякала росіян

Незрозумілі вибухи в Новофедорівці та поблизу Джанкоя серйозно налякали росіян. Багато хто вирішив заздалегідь покинути окупований на півострів. Охочих було настільки багато, що на Керченському мості утворилися кілометрові черги.

За даними 24 каналу в українській розвідці, з Криму моментально втекли так званий "премєр" сєргєй аксьонов та "спікер держдуми півострова" владімір костянтінов.

Також окупанти почали терміново переміщувати свої літаки та гелікоптери вглиб Криму та до росії.