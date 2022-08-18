Об этом в эксклюзивном интервью 24 каналу рассказал советник главы Офиса Президент Михаил Подоляк. По его словам, Украина будет делать все возможное, чтобы все военные объекты и незаконно установленные мосты в Крыму были ликвидированы.

К теме Ситуация безопасностив Крыму будет ухудшаться, – Подоляк о протестных настроениях на полуострове

В Крыму будет яркий бархатный сезон

Исходя из международного права, ВСУ имеют право делать с враждебными военными объектами в Крыму все то же, что и на других временно оккупированных территориях. Украина будет продолжать настаивать, чтобы россия добровольно демонтировала все свои базы и мосты, которые наделала за 8 лет.

Если оккупанты и дальше не будут соглашаться, то придется использовать другие средства.

Мы это будем делать каким-то образом. Мы попросим Солнце, ветер, воду и даже табачные изделия, чтобы они эффективно отрабатывали по складам с боеприпасами. С другой стороны, мы и дальше будем настаивать, чтобы россия добровольно демонтировала все незаконные базы и мосты, которые за 8 лет там сделали в Крыму, – отметил Подоляк.

Важно! Украинские власти и военное командование не подтверждают причастность Вооруженных сил к взрывам в Крыму. Они рекомендовали оккупантам соблюдать основные правила техники безопасности и не курить вблизи боеприпасов.

По мнению Подоляка, бархатный сезон на временно оккупированных территориях будет действительно ярким. Особенно – в Крыму.

Он прогнозирует, что на полуострове будет только нарастать опасность для российских оккупантов. Конечно, может случиться определенная неприятность с Керченским мостом. Он может устать от огромного количества трафика в россию.

Что касается Керченского моста. Кажется, что это не вопрос его военного разрушения. Он может как-то сложиться от усталости. Ведь ему будет немножко дико перевозить такое количество людей, которые будут убегать из Крыма, – считает Подоляк.

Обратите внимание! Полное интервью с Михаилом Подоляком можно посмотреть сегодня, 18 августа, в 19:30 на ютубе 24 канала. Не упустите!

"Хлопок" в Крыму сильно напугал россиян

Непонятные взрывы в Новофедоровке и вблизи Джанкоя серьезно напугали россиян. Многие решили заранее покинуть оккупированный полуостров. Желающих было настолько много, что на Керченском мосту образовались километровые очереди.

По данным 24 канала в украинской разведке, из Крыма моментально сбежали так называемый "премьер" сергей аксенов и "спикер госдумы полуострова" владимир константинов.

Также оккупанты начали срочно перемещать свои самолеты и вертолеты вглубь Крыма и в россию.