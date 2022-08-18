Об этом 24 каналу рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. После взрывов в Крыму оккупационное руководство сбежало с полуострова.

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По словам Подоляка, россиянам не стоит расслабляться.

Все, что сейчас будет происходить в Крыму, – это будет только возрастание опасности для оккупантов. И это даже не вопрос ДРГ. Дело в том, что в Крыму постепенно растут протестные настроения,

– сказал советник главы Офиса Президента.

Почему в Крыму растут протестные настроения

Как отметил Подоляк, на полуострове много патриотически настроенных украинцев, которые были вынуждены жить под российской оккупацией.

"Мне кажется, что эти люди ждали и не верили в то, что может быть какое-то вооруженное противостояние такого уровня, как мы сегодня видим", – добавил он.

Сейчас, по словам советника главы Офиса Президента, жители Крыма понимают несколько моментов.

Во-первых, нет никакой "второй армии" мира.

Во-вторых, нет никакого "железного купола" над Крымом.

В-третьих, россиян нечего бояться.

"крымский мост может "сложиться" от усталости"

россияне же, захватив Крым, вели себя там как оккупанты во всех смыслах этого слова. В частности, по словам Подоляка, оккупанты отдали часть украинского имущества и зданий людям, которые "приехали из разных запущенных российских городов".

Сейчас именно эти люди пытаются сбежать с полуострова. Советник главы Офиса Президента предположил, что такой поток беглецов может негативно отразиться на крымском мосту.

Что касается таких объектов как Керченский мост, мне кажется, что это не вопрос военного разрушения. Он может "сложиться" от усталости, потому что ему будет трудно выдержать такое количество людей, которые будут убегать из Крыма. Будем ожидать именно этого,

– добавил Подоляк.

Ситуация в оккупированном Крыму: коротко

9 и 16 августа на территории оккупированного полуострова прозвучали взрывы, повлекшие панику среди россиян.

После взрывов оккупанты начали срочно перемещать свои самолеты и вертолеты вглубь полуострова, а также – на аэродромы в россию. Разведка зафиксировала перелет не менее 24 самолетов и 14 вертолетов.

Также россия после "хлопка" на полуострове начала менять командование флота. 17 августа стало известно, что вицеадмирал виктор соколов сменил адмирала игоря осипова на должности командующего Черноморским флотом в Крыму. росСМИ хотели скрыть истинную причину. Поэтому пропагандисты выдумали, что назначение соколова произошло из-за якобы угрозы "террористической опасности" в Севастополе.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал жителей временно оккупированных территорий, в том числе и Крыма, держаться как можно дальше от складов россиян. Ведь там могут возникать взрывы по совершенно разным причинам.

Обратите внимание! Полное интервью с Михаилом Подоляком можно посмотреть сегодня, 18 августа, в 20:30 на ютубе 24 канала. Не пропустите!

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