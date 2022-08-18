Про це 24 каналу розповів радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк. Після вибухів у Криму окупаційне керівництво втекло із півострова.

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За словами Подоляка, росіянам і далі не варто розслаблятися.

Все, що зараз буде відбуватися у Криму, – це тільки погіршення безпекового рівня. І це навіть не питання ДРГ. Річ у тому, що в Криму поступово зростають протестні настрої,

– сказав радник глави Офісу Президента.

Чому в Криму зростають протестні настрої

Як зазначив Подоляк, на півострові є багато патріотично налаштованих українців, які були вимушені жити під російською окупацією.

"Мені здається, що ці люди чекали і не вірили в те, що може бути якесь збройне протистояння такого рівня, яке ми сьогодні бачимо", – додав він.

Зараз же, за словами радника глави Офісу Президента, жителі Криму розуміють кілька моментів.

По-перше, немає ніякої "другої армії" світу.

По-друге, немає ніякого "залізного купола" над Кримом.

По-третє, окупантів нема чого боятися.

"кримський міст може "скластися" від втоми"

росіяни, захопивши Крим, поводилися там як окупанти в усіх сенсах цього слова. Зокрема, за словами Подоляка, вони віддали частину українського майна та будівель людям, які "приїхали з різних занедбаних російських міст".

Зараз саме ці люди намагаються втекти з півострова. Радник глави Офісу Президента припустив, що такий потік втікачів може негативно позначитися на кримському мосту.

Що стосується таких об'єктів, як Керченський міст, то це не питання військового руйнування. Він може "скластися" від втоми, тому що йому буде важко витримати таку кількість людей, які будуть втікати з Криму. Будемо очікувати саме на це,

– додав Подоляк.

Ситуація в окупованому Криму: коротко

9 та 16 серпня на території окупованого півострова пролунали вибухи, які спричинили паніку серед росіян.

Після вибухів окупанти почали терміново переміщувати свої літаки та гелікоптери вглиб півострова, а також – на аеродроми до росії. Розвідка зафіксувала переліт щонайменше 24 літаків та 14 вертольотів.

Також росія після "бавовни" на півострові почала міняти командування флоту. 17 серпня стало відомо, що віцеадмірал віктор соколов змінив адмірала ігоря осипова на посаді командувача Чорноморським флотом у Криму. росЗМІ хотіли приховати справжню причину. Тому пропагандисти вигадали, що призначення Соколова відбулося через нібито загрозу "терористичної небезпеки" в Севастополі.

Президент України Володимир Зеленський закликав жителів тимчасово окупованих територій, зокрема і Криму, триматися якомога далі від складів росіян. Адже там можуть виникати вибухи з абсолютно різних причин.