В ОП заявили, що в Криму буде наростати кількість ексцесів

Михайло Подоляк, радник глави Офісу Президента, в ефірі телемарафону прокоментував вибухи в Криму. Він пояснив, що біля Джанкоя як таких дві цілі. За словами Подоляка, йдеться про трансформаторну станцію і склади боєприпасів.

До речі З'явилося фото наслідків вибуху боєприпасів біля Джанкоя

Радник глави ОП пояснив, що трансформаторна станція у Джанкої потрібна, щоб з окупованої Запорізької АЕС "кидати електрику на Крим". Подоляк наголосив, що росіяни захопили ЗАЕС, щоб вкрасти енергетику й перенаправити на Крим саме через Джанкой.

Я вважаю, що це кармічна відплата за те, що все, що крадене – воно не приносить достатку,

– прокоментував він вибух на електростанції.

Щодо БК, то Подоляк сказав, що це "серія потужних вибухів, які тільки починаються". Він підкреслив низький рівень інтелекту російської армії, в яку набирають непідготовлених військових.

Через це Подоляк сказав, що "кількість таких ексцесів буде наростати і саме в Криму".

У Криму прогриміли вибухи: що відомо

Зранку 16 серпня поблизу Джанкоя прогриміли вибухи. Глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив про влучання у сховище боєприпасів біля Джанкоя. Він також повідомив про влучне попадання по військові частині росіян в Азовському.

У соціальних мережах з'явилися відео, як в селищі Азовське детонує склад ворога з боєприпасами. У росії підтвердили інформацію про вибухи у селі Майське, що біля селища Азовське.

Також російські пропагандисти повідомляли про пожежу на трансформаторній підстанції в Джанкої.

Через вибухи пошкоджено залізницю біля Джанкоя. Ставленик кремля в окупованому Криму сергей аксьонов заявив про зупинку руху потягів з материка. Міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm інформує, що через вибухи призупинено рух всіх поїздів в районі станції "Азовська".

Залізниця у Джанкої має стратегічне значення для росії, оскільки нею загарбники перекидали свою військову техніку на Південь України, зокрема в Запорізьку область.

Очільник Офісу Президента Андрій Єрмак попередив російських загарбників, що "операція "демілітаризація" у ювелірному стилі ЗСУ продовжиться до повної деокупації українських територій".

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