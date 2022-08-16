В ОП заявили, что в Крыму будет нарастать количество эксцессов
Михаил Подоляк, советник главы Офиса Президента, в эфире телемарафона прокомментировал взрывы в Крыму. Он объяснил, что у Джанкоя как таковые две цели. По словам Подоляка, речь идет о трансформаторной станции и складах боеприпасов.
Кстати Появилось фото последствий взрыва боеприпасов возле Джанкоя
Советник главы ОП объяснил, что трансформаторная станция в Джанкое нужна, чтобы с оккупированной Запорожской АЭС "бросать электричество в Крым". Подоляк подчеркнул, что россияне захватили ЗАЭС, чтобы украсть энергетику и перенаправить в Крым именно через Джанкой.
Я считаю, что это кармическое возмездие за то, что все ворованное – оно не приносит достатка,
– прокомментировал он взрыв на электростанции.
Что касается БК, то Подоляк сказал, что это "серия мощных взрывов, которые только начинаются". Он подчеркнул низкий уровень интеллекта российской армии, в которую набирают неподготовленных военных.
Поэтому Подоляк сказал, что "количество таких эксцессов будет нарастать именно в Крыму".
В Крыму прогремели взрывы: что известно
Утром 16 августа вблизи Джанкоя прогремели взрывы. Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил о попадании в хранилище боеприпасов возле Джанкоя. Он также сообщил о точном попадании по воинским частям россиян в Азовском.
В социальных сетях появились видео, как в поселке Азовское детонирует склад врага с боеприпасами. В россии подтвердили информацию о взрывах в селе Майское возле поселка Азовское.
Также российские пропагандисты сообщали о пожаре на трансформаторной подстанции в Джанкое.
Из-за взрывов повреждена железная дорога возле Джанкоя. Ставленник кремля в оккупированном Крыму сергей аксенов заявил об остановке движения поездов с материка. Международное разведывательное сообщество InformNapalm информирует, что из-за взрывов приостановлено движение всех поездов в районе станции "Азовская".
Железная дорога в Джанкое имеет стратегическое значение для россии, поскольку ею захватчики перебрассывают свою военную технику на Юг Украины, в частности в Запорожскую область.
Глава Офиса Президента Андрей Ермак предупредил российских захватчиков, что "операция "демилитаризация" в ювелирном стиле ВСУ продолжится до полной деоккупации украинских территорий".
Узнайте больше – детали взрывов в Крыму: смотрите видео