Фото последствий прилетов публикуют местные жители. Об этом сообщил активист Сергей Стерненко.

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Как выглядят последствия взрывов вблизи Джанкоя

Стерненко заявил, что жители Майского показали фото последствий разлета снарядов после взрывов во временно оккупированном Крыму вблизи Джанкоя.



Снаряды лежат прямо на дороге / фото Сергей Стерненко

Кстати, минобороны россии сообщает, что утром 16 августа в районе Майского в Крыму произошла вспышка на территории обрушенной площадки временного хранения боеприпасов в воинской части.

"В результате возгорания произошла детонация хранившихся боеприпасов", – заявили в ведомстве.

Серьезно пострадавших нет, принимаются меры по тушению пожара, его причины выясняются.

Вблизи Джанкоя раздались взрывы: последние новости

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил, что в оккупированном Крыму 16 августа тысячи граждан россии уже выдвигаются в сторону моста через Керченский пролив.

Чубаров подтвердил меткое попадание по воинской части оккупантов в поселке Азовское Джанкойского района. По его словам, взрывы раздаются в течение часа.

Большинство россиян уже с вещами уезжают к родственникам на территорию страны-агрессора. Они в панике собрали чемоданы и готовы в любой момент прятаться в подвале.

Как сообщил представитель оккупационных властей Сергей Аксенов, из Джанкойского района в Крыму эвакуировали около двух тысяч человек. По его словам, детонация произошла в результате возгорания, причины которого называть не стал.

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